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陸客來台是政策工具？ 顏寬恒：「禽獸說」主委再出招

2019-08-28 23:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

立委顏寬恒今天對於陸委會主委陳明通昨在旅遊業者赴立法院陳情時提及「陸客來台一直是政策工具」一事，在臉書上以《「禽獸說」主委陳明通再出招》為題，批「先前說求溫飽跟禽獸沒兩樣，現在旅遊業面臨寒冬，大言不慚說要帶業者一起衝？」他也質疑蔡政府「領高薪除了喊話叫囂、停止對話溝通，一旦遇到各行各業蕭條就補助狂撇錢，真的沒招了嗎？」

陸委會主委陳明通曾在接受電台專訪時表示，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」惹議；陸客來台禁令延燒，衝擊國內觀光產業，旅遊業者昨赴立法院陳情，陳明通受訪時說，政府有誠意助業者度難關，也說大陸人民出國是要管制的，這一直是對岸政策工具，這些風險，政府有所評估。

對此，顏寬恒今天在臉書上表示，「我想要告訴陳明通主委，你領國家高薪擔任的是陸委會主委，不是嘴砲技術士，從就職到現在到底貢獻了甚麼？就算大陸出招要窮台，你也要想辦法斡旋回來，這不就是你的工作嗎？整天當蔡英文的應聲蟲，開會時又裝得吊兒郎噹的，台中人的臉都給你丟光了(握拳)！」

顏寬恒還舉例，前天他去換輪胎，老闆說「旅遊業蕭條，連我換輪胎的也有影響欸，難道到時候政府還要補助換輪胎嗎？換機油嗎？」

立委顏寬恒對於陸委會主委陳明通昨天提及「陸客來台一直是政策工具」一事，今天在臉書...
立委顏寬恒對於陸委會主委陳明通昨天提及「陸客來台一直是政策工具」一事，今天在臉書上以《「禽獸說」主委陳明通再出招》為題，發表看法。圖／翻攝自顏寬恒臉書
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陳明通陸委會顏寬恒

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