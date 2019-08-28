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美國軍艦再闖南海 進入永暑礁和美濟礁12浬內

2019-08-28 21:42聯合報 記者許依晨╱即時報導

軍艦再闖南海，美國海軍阿利•伯克級導彈驅逐艦韋恩• 梅爾號今日駛入南海永暑礁和美濟礁12浬範圍內。

據路透報導，美國海軍第七艦隊發言人、美國海軍指揮官莫姆森周三表示，舷號為DDG-108的美國海軍阿利•伯克級導彈驅逐艦韋恩. 梅爾號今日駛入中國南海永暑礁和美濟礁 12海里範圍內。

另，據路透8月28日報導，一名美國防務官員透露，中國已經拒絶了美國海軍艦艇訪問青島的請求。他說，這艘驅逐艦原本計畫於周日抵達青島，但因中方拒絶而未能成行。這名官員並沒有提到此次被拒絶訪問的究竟是哪一艘驅逐艦。

美軍艦再闖南海，美國海軍阿利·伯克級導彈驅逐艦韋恩. 梅爾號今日駛入中國大陸南海...
美軍艦再闖南海，美國海軍阿利·伯克級導彈驅逐艦韋恩. 梅爾號今日駛入中國大陸南海永暑礁和美濟礁12海里範圍內。 （環球網）
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