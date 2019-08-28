美國軍艦再闖南海 進入永暑礁和美濟礁12浬內

2019-08-28 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美軍艦再闖南海，美國海軍阿利•伯克級導彈驅逐艦韋恩• 梅爾號今日駛入南海永暑礁和美濟礁12浬範圍內。

據路透報導，美國海軍第七艦隊發言人、美國海軍指揮官莫姆森周三表示，舷號為DDG-108的美國海軍阿利•伯克級導彈驅逐艦韋恩. 梅爾號今日駛入中國南海永暑礁和美濟礁 12海里範圍內。