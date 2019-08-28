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港警：過去兩個月已拘捕近900人

2019-08-28 16:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港反對修訂逃犯條例示威未平息，並引發多次警民衝突。香港警察公共關係科總警司謝振中今天表示，周未拘捕26人，涉嫌非法集結及傷人等。過去兩個月來，共拘捕近900人。

據香港星島日報報導，謝振中今天表示，周未拘捕26人，包括24男2女，年齡介乎18至48歲，涉及在6月9日、6月12日及本月12日尖沙嘴的非法集結、7月1日破壞立法會大樓、7.21元朗襲擊事件等，涉嫌非法集結、傷人、刑事毀壞等。

另外，他又指，在過去兩個月共拘捕近900人。

香港警方過去兩個月共拘捕近900人。取自星島網
香港警方過去兩個月共拘捕近900人。取自星島網
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