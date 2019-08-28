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北京「十一安保模式」啟動 連水果刀也被下架

2019-08-28 14:44世界日報 北京28日電

為維穩，自8月下旬，北京進入安保模式，全市超市停止出售刀具。 路透社
為維穩，自8月下旬，北京進入安保模式，全市超市停止出售刀具。 路透社
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今年是中共建政70周年，距「十一」還有月餘。有民眾發現為數眾多的軍機出現在北京上空，期間，更排列出「70」字樣，猜測是軍方在進行彩排。與此同時，媒體報導，為維穩，自8月下旬，北京進入安保模式，全市超市停止出售刀具。

港媒報導，大編隊軍機約在27日中午出現，以直9和直10武裝直升機編隊為主，前方多個編隊懸吊五星旗開頭，引導後方一個由數十架軍機組成「70」圖案的編隊，似在為慶祝70周年閱兵準備。

網上一度出現有關照片和短片，還有網友表示「今天朋友圈被閱兵飛機預演刷屏」，不過相關短片隨後疑被網管刪除。

另據自由亞洲電台報導，為維持社會穩定，8月下旬開始，北京啟動閱兵安保模式。北京各地商場或刀具店已接到通知，對購買刀具採取更嚴厲的認證措施。

北京豐台區物美超市一店員27日透露，全市超市停止出售刀具。如購買須登錄網站申請，由商家快遞送達。她說：「菜刀，你可以在網上訂購。刀不是隨便賣的，你要申請，人家需要你有份說明申請，人家需要證件才可以賣菜刀。」

這名店員還表示，連水果刀都也要被下架。

北京京深海鮮市場則於20日向租戶發出通知稱，接公安派出所通知，當前已進入「十一」安保模式，菜刀、斧子、絲堵、銀粉、加油桶、剪子、水果刀、特別是三文魚刀全部下架，不可以在市場售賣。公安人員將實時暗訪，發現違規將給予1萬至10萬人民幣處罰。

北京公安直升機

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