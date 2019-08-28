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上海Costco熱銷前3名曝光 這些商品竟比台灣便宜

2019-08-28 15:59聯合新聞網 綜合報導

上海Costco烤雞一隻37.9元（約168元新台幣）。比台灣的189元要便宜。...
上海Costco烤雞一隻37.9元（約168元新台幣）。比台灣的189元要便宜。圖／法新社
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美國知名量販店Costco昨日首度進軍中國，在上海閔行開起全中國第一家店，開幕後4小時就因人潮過多暫停營業。到底他們在瘋搶什麼，據大陸媒體報導，當天3種商品被秒殺搶光，包括全店僅擺出3款的愛馬仕包、價格為1千多元人民幣(約6千多元新台幣)的貴州茅台酒及豬肉品，全都在當日被瘋狂的購物人潮給買光。

上海Costco昨天開幕，其中3件商品、食物被秒殺搶光。包括開價10萬多元人民幣(約新台幣43.8萬)的3款愛馬仕包、要價1千多元人民幣的貴州飛天茅台，及當天的豬肉生鮮商品全被掃光，Costco之所以受到大陸民眾歡迎，主要是因為一般商品的價格平均低於市場價約30％～60％左右，食品類的價格則低於一般市價的10％～20％。

此外，開幕期間（2019年8月27日至2019年9月29日），賣場還會有開幕優惠活動。優惠商品包括家用電器、生鮮美食、日用品、出行裝備等在內的60種商品，預計將為消費者累計省下超過8200元人民幣(約35,965新台幣)。

到底上海Costco為何這麼熱？原因在於很多商品、食物比台灣，甚至比原銷售地美國還要便宜。根據中國網友在網路提供的資訊，這些商品在中國買，都比台灣或美國還要划算。

被秒殺搶光，包括Costco全店僅擺出3咖的愛馬仕包。擷自微博
被秒殺搶光，包括Costco全店僅擺出3咖的愛馬仕包。擷自微博
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上海Costco的牛肉塊。圖擷自微博
上海Costco的牛肉塊。圖擷自微博
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食品區

1.烤雞。

1隻37.9元（約168元新台幣）。比台灣的189元要便宜。

2.牛肉塊。

每公斤89.9元（約399元新台幣），台灣牛肉相同等值的肉品高出399元許多。

3.可頌(28入)。

1盒42.9元（約190元新台幣）。台灣賣200多元新台幣。

4.草雞蛋(30顆入)

1盒25.9元（約115元新台幣）。台灣約賣200多元新台幣。

酒類

1.飛天茅台酒。

酒精濃度53度，在外價格被炒作甚高，Costco售價幾乎折半，還比官方報價少了1元（約4.4元新台幣）。台灣好市多似乎沒販售此商品。

精品、奢侈品

1.MCM皮質雙肩包。

在中國網購平台「天貓旗艦店」售價超過5500元人民幣（約2.4萬元新台幣），Costco卻只賣4399.9元（約1.95萬元新台幣）。台灣約賣1萬9900元。

2.Chloe、Burberry、Boss等香水。

統一價每瓶399.9元（約1777元新台幣），台灣約1800元新台幣左右。

玩具類

1.在美國火紅、兩百公分高的毛絨熊。

在中國售價只要1199.9元1隻（約5262元新台幣），比美國官網的定價還便宜快一半，台灣將近7000元新台幣。

大陸網友昨天還在微博第一時間分享購買心得，坦言真是「Costco改變人生啊，餃子包子肉餅買了三大袋，已經要吃完了，再也不用做早餐了。並且每次切肉都要感慨，唉嘛，這牛肉質量真好……完勝sam的rib eye，連店里的熱狗都仿彿好吃點。」

什麼商品比台灣貴？

1.星巴克早餐綜合咖啡豆。

比台灣貴300元，台灣官網售價一袋679元，但上海售價為219.9元人民幣，折合台幣約964元。

2.HUNTER黑色高筒雨鞋。

上海Costco要799.9元（約3556元新台幣），台灣販售2,499元新台幣。

上海這家Costco超市共有四層，其中一層是商場，2-4層為停車場，一共可停1100多輛車，為目前全球分店中最大的停車場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

湧入Costco上海店的顧客擠成一團搶購烤雞，售貨員大叫不要推擠。法新社
湧入Costco上海店的顧客擠成一團搶購烤雞，售貨員大叫不要推擠。法新社
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好市多上海愛馬仕Costco

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