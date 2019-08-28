他勒死女友還用屍體「人臉識別」借貸 令案情曝光

2019-08-28 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



廈門一名29歲張姓男子因女友小美（化名）提出分手，竟氣得拿繩子將對方勒斃，還強行將屍體的雙眼睜開，想藉此通過手機的「人臉辨識」上網借貸，但無奈活體辨識需眨眼，讓他憤而放棄。借貸APP的工作人員發現了異常，收到警報後發現小美雙眼失焦、脖子有勒痕，於是立刻報警，令案情曝光。

據香港星島日報報導，據報，張男有竊盜前科，雖然與小美交往近兩年，這段感情卻仍被對方的家長反對，直到雙方一起回到廈門，小美受不了多方的壓力，才向張男攤牌分手，並數落對方沒錢又有前科。

張男表示，交往期間他承擔了兩人的開銷，等到沒錢才被數落、甩掉，實在心有不甘，於是趁女友睡著時拿出綑綁行李的繩子將其勒斃，並拿出小美的手機向其公司請假、租車，並將銀行內的現金全部轉至自己的帳戶。

張男為了毀屍滅跡，決定揹著女友的遺體前往老家，當他下樓時還遇到房東，便以「小美生病了」為藉口帶過，迅速開車前往福建省三明市尤溪縣的老家。當他抵達後，便在車上拿出小美的手機，打算透過網路貸款APP借錢，當到「人臉辨識」這關時，他也將屍體扶起，抓著頭對著手機鏡頭驗證。

豈料，驗證的下一步竟是「活體辨識」，要求驗證人需要眨眼，讓張男當場放棄、將程式關掉，轉而開啟通訊軟體向小美的家人說謊，決定把遺體燒了後掩埋。