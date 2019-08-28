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美國駐港領事館遭潑黑漆 一大陸男子被逮

2019-08-28 10:26聯合報 記者李仲維╱即時報導

一名大陸男子向美國駐港澳總領事館正門潑黑色油漆，被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕，案件正在調查中。

綜合港媒報導，事發在27日晚間7時許，一名36歲姓謝的大陸男子，在大門外徘徊後，突向領事館的鐵閘門淋潑黑色油漆，保安發現立刻報警。警員趕至現場以涉嫌刑事毀壞將涉案男子拘捕，他被帶返警署調查，案件交由中區警區刑事調查隊偵辦。

這是美國駐港澳總領事館短短10天內第二次遭人毀壞，本月18日，一名37歲的大陸無業男子到領事館外，以紅色噴漆在鐵閘門噴上「中國必勝」字句，隨即被保安制止，他20日在東區裁判法院承認一項刑事損壞罪，被判監禁4星期。

美國駐港澳總領事館。圖：取自星島日報網站
美國駐港澳總領事館。圖：取自星島日報網站
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