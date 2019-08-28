美國駐港領事館遭潑黑漆 一大陸男子被逮

2019-08-28 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



一名大陸男子向美國駐港澳總領事館正門潑黑色油漆，被警方以涉嫌刑事毀壞拘捕，案件正在調查中。

綜合港媒報導，事發在27日晚間7時許，一名36歲姓謝的大陸男子，在大門外徘徊後，突向領事館的鐵閘門淋潑黑色油漆，保安發現立刻報警。警員趕至現場以涉嫌刑事毀壞將涉案男子拘捕，他被帶返警署調查，案件交由中區警區刑事調查隊偵辦。