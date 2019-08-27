大陸教育部推高中新教材 強調國家主權、安全教育

2019-08-27 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸今年九月起在六個省市率先使用高中思想政治、歷史和語文三科統編教材，其中歷史教材著重在中國國家主權、海洋意識教育，講述「西藏、新疆、台灣及其附屬島嶼、南海諸島等作為中國大陸領土不可分割一部分的歷史淵源」，目的是為增強學生維護國家統一和國家主權安全的意識，「形成正確的國家觀」。

2017年大陸教育部啟動普通高中思想政治、語文、歷史教材統編工作，兩年後，教材編審工作全部完成。開學季即將來臨，大陸普通高中三科統編教材即將率先在北京、上海等部分省市高中投入使用。大陸教育部昨天舉行記者會，介紹普通高中三科統編教材。

綜合陸媒報導，新版教材充分體現「習近平新時代中國特色社會主義思想」，全面融入社會主義核心價值觀，弘揚中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化，「讓學生都有一顆中國心，都有滿滿的中國情，做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。」

思想政治課新版教材從經濟、政治、法治、文化、民族、宗教、社會、國家安全、國防和軍隊、外交建設等各方面詳細闡述，並強調法治教育，指出制度建設是依法治國的基礎，法治建設是中國特色社會主義制度的根本保障。

歷史教材方面，亦加入中國人民170多年來的鬥爭史，以及共產黨90多年來的歷史，此外，並加強國家主權、海洋意識教育，教材講述「西藏、新疆、台灣及其附屬島嶼、南海諸島等作為我國領土不可分割一部分的歷史淵源，增強學生維護國家統一和國家主權安全的意識，形成正確的國家觀」。