陸外交部證實 澳籍華裔作家涉間諜罪被逮捕

2019-08-27 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共外交部發言人耿爽。圖／取自人民日報 分享 facebook 澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，澳洲籍華裔作家楊恆均（本名為楊軍）因為涉嫌犯下「間諜罪」在中國遭到逮捕。中共外交部發言人耿爽今日證實此事，他稱楊軍目前健康狀況良好。‌‌

耿爽表示，8月23日‌‌，北京市國家安全局以涉嫌間諜犯罪依法對澳洲籍人員楊軍執行逮捕，‌‌目前此案正在進一步辦理當中，‌‌中國國家安全機關依法辦案，‌‌充分保障楊軍的各項權利，‌‌楊軍目前健康狀況良好。‌‌

耿爽說，中方對澳方就該案發表聲明表示強烈不滿。他還強調，中國是法治國家，澳方應切實尊重中國的司法主權，‌‌不得以任何方式干預中方依法辦案‌‌問題。‌‌

【中央社／北京27日電】

中國外交部發言人耿爽今天證實，澳洲籍華裔作家楊恆均因涉嫌犯下「間諜罪」，已於8月23日遭北京市國家安全局逮捕。耿爽並要求澳洲尊重中國司法主權，不得干預。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，楊恆均先前已在未被控罪名的情況下在北京遭拘留數個月，直到23日遭到正式逮捕。「如果楊博士是因為政治理念遭到拘留，應該將他釋放」。

中國外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答相關提問時證實，經檢察機關批准，北京市國家安全局於8月23日以涉嫌間諜犯罪，依法逮捕楊恆均，目前此案正在進一步辦理當中。

他說，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊恆均各項權利，當事人目前健康狀況良好。

對於澳方關於此案的聲明，耿爽則表示中方強烈不滿，「中國是法治國家，澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案」。

楊恆均本名楊軍、現年53歲，曾任職中國外交部，並曾派駐香港。2000年前後移民澳洲，之後並與本名袁小靚的知名挺共網紅「染香」結婚，並以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章，並自稱「民主小販」。

楊恆均目前擁有美國哥倫比亞大學訪問學者身分。但因發跡後身分及立場轉變過大，真實身分長期受到外界揣測，部分海外華人更指他是中國的「海外特務」。

今年1月19日，楊恆均與染香自廣州入境中國時，公安人員就將楊恆均帶走，而染香的行動也受到限制。不久後，中國外交部曾公開表示，楊恆均因涉嫌「危害國家安全」而被留置調查。