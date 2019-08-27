親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

陸外交部證實 澳籍華裔作家涉間諜罪被逮捕

2019-08-27 16:13聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共外交部發言人耿爽。圖／取自人民日報
中共外交部發言人耿爽。圖／取自人民日報
分享
澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，澳洲籍華裔作家楊恆均（本名為楊軍）因為涉嫌犯下「間諜罪」在中國遭到逮捕。中共外交部發言人耿爽今日證實此事，他稱楊軍目前健康狀況良好。‌‌

耿爽表示，8月23日‌‌，北京市國家安全局以涉嫌間諜犯罪依法對澳洲籍人員楊軍執行逮捕，‌‌目前此案正在進一步辦理當中，‌‌中國國家安全機關依法辦案，‌‌充分保障楊軍的各項權利，‌‌楊軍目前健康狀況良好。‌‌

耿爽說，中方對澳方就該案發表聲明表示強烈不滿。他還強調，中國是法治國家，澳方應切實尊重中國的司法主權，‌‌不得以任何方式干預中方依法辦案‌‌問題。‌‌

【中央社／北京27日電】

中國外交部發言人耿爽今天證實，澳洲籍華裔作家楊恆均因涉嫌犯下「間諜罪」，已於8月23日遭北京市國家安全局逮捕。耿爽並要求澳洲尊重中國司法主權，不得干預。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，楊恆均先前已在未被控罪名的情況下在北京遭拘留數個月，直到23日遭到正式逮捕。「如果楊博士是因為政治理念遭到拘留，應該將他釋放」。

中國外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答相關提問時證實，經檢察機關批准，北京市國家安全局於8月23日以涉嫌間諜犯罪，依法逮捕楊恆均，目前此案正在進一步辦理當中。

他說，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊恆均各項權利，當事人目前健康狀況良好。

對於澳方關於此案的聲明，耿爽則表示中方強烈不滿，「中國是法治國家，澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案」。

楊恆均本名楊軍、現年53歲，曾任職中國外交部，並曾派駐香港。2000年前後移民澳洲，之後並與本名袁小靚的知名挺共網紅「染香」結婚，並以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章，並自稱「民主小販」。

楊恆均目前擁有美國哥倫比亞大學訪問學者身分。但因發跡後身分及立場轉變過大，真實身分長期受到外界揣測，部分海外華人更指他是中國的「海外特務」。

今年1月19日，楊恆均與染香自廣州入境中國時，公安人員就將楊恆均帶走，而染香的行動也受到限制。不久後，中國外交部曾公開表示，楊恆均因涉嫌「危害國家安全」而被留置調查。

澳洲外交部間諜

相關新聞

官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

2019-08-27 15:21

罕見！潛逃加國前中國法官謝衛東「紅通令」 國際刑警組織撤銷

2019-08-27 12:54

遭中國拘押逾半年 澳籍華裔作家楊恆均正式被控間諜罪

2019-08-27 10:56

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

簽定任命協議後 北京首度接受教廷屬意內蒙主教

2019-08-27 09:21

中國砸重金大外宣 臉書推特成為借船出海工具

2019-08-26 21:32

傳北京加固長安街地下通道 東風41閱兵亮相機會高

2019-08-26 14:23

劉鶴：有充足政策工具 確保大陸經濟基本面良好

2019-08-26 11:32

陸製航母再海試 為何多19天？

2019-08-26 00:02

澳門特首 親中派賀一誠同額當選

2019-08-26 00:02

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

賣場變戰場！人太多 Costco上海店開業半天急關門

2019-08-27 14:30

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 10:18

女童疑拒繼父再度性侵 遭丟入廢井活埋12天後尋獲遺體

2019-08-27 09:18

潔牙遇上黑店？可憐貴賓犬 慘被拔掉17顆牙

2019-08-26 17:30

她頭上長出詭異腫包 5天後竟取出活跳跳怪蟲

2019-08-26 18:29

繼榨菜後...台灣名嘴提北斗衛星 陸網友：這不能寄給你

2019-08-26 21:18

全球富豪 為何狂跑大陸東北？3天行程只為這一餐…

2019-08-27 11:00

Costco大陸首店上海開業 搶瘋擠瘋

2019-08-27 14:10

港民發起9月1日「和你飛2.0」機場集會 行動「無限期」

2019-08-26 17:11

建制派透露：港府不接受五大訴求 「消耗戰」抗衡示威

2019-08-27 09:33

富貴鳥「折翼」 昔日「鞋王」宣告破產

2019-08-27 12:21

大陸自貿區 一口氣增六個

2019-08-26 23:58

香港敏感3示威將至 衝突恐升溫

2019-08-26 23:59

人民幣大貶 你應知道的5件事

2019-08-27 13:55

影／乘客車上演活春宮 被女司機制止還嗆「關妳啥事」

2019-08-26 17:36

示威版軍備競賽？智能面具防臉部辨識

2019-08-26 19:23

3好友相陪…長沙女大學生赴約 慘遭前男友刺死

2019-08-26 17:32

成都飛上海 麻辣航班啟航

2019-08-27 02:16

批示威暴力升級 林鄭月娥：不會成立獨立調查會

2019-08-27 10:24

陸官媒：不公正的鏡頭左右世界

2019-08-26 23:59

德智庫：香港動盪金融中心地位不再 對中傷害大

2019-08-27 08:35

港泛民派稱警員開槍不智 港警上司稱其表現英勇克制

2019-08-26 19:41

香港動盪 德智庫：金融中心地位不保 對北京傷害大

2019-08-27 09:41

中國砸重金大外宣 臉書推特成為借船出海工具

2019-08-26 21:32

麗江醉漢持菜刀砸門 遭退伍女兵雙刀「反殺」

2019-08-27 15:34

香港9成導遊停工 酒店餐飲業掀降價潮

2019-08-27 14:05

遭中國拘押逾半年 澳籍華裔作家楊恆均正式被控間諜罪

2019-08-27 10:56

港警疑遺失子彈 大批員警封路搜尋

2019-08-27 11:38

傳媒革命 陸推25款機器人、AI女主播報新聞

2019-08-27 13:52

反送中風暴升級 深圳取代港地位？陸智庫說話了

2019-08-27 16:16

簽定任命協議後 北京首度接受教廷屬意內蒙主教

2019-08-27 09:21

反送中未止息 林鄭宣稱能掌控局面、不會下台

2019-08-27 12:04

天天反送中 「抗爭日程表」網上曝光

2019-08-27 14:04

貿易戰陰霾 人幣中間價跌至7.081逾11年新低

2019-08-27 10:51

洪都航空 遷入南昌航空城

2019-08-27 02:16

700醫護實名連署 「港警草菅人命」

2019-08-26 23:59

中國好市多滿滿台灣腔 豬價飆漲爺媽搶便宜

2019-08-27 14:39

港警證實 深水埗警民衝突遺失子彈

2019-08-27 15:42

央視主播康輝好「褲」！穿西裝露大腿

2019-08-27 14:21

陸記者遭機場反送中示威者襲擊 19歲被告申請保釋被拒

2019-08-27 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top