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反送中未止息 林鄭宣稱能掌控局面、不會下台

2019-08-27 12:04聯合報 記者羅印冲╱即時報導

今天上午10時，香港特區行政長官林鄭月娥在特首行政會議前見記者。她宣稱港府能掌控局面，並重申不會請辭下台。

據環球網報導，針對上周末觀塘和荃葵青遊行示威演變為衝突事件，林鄭表示，希望能夠盡快恢復對話，重申要平和地和社會各界進行對話，包括曾經參與示威的市民，希望聆聽他們的聲音。

就示威者訴求成立獨立調查委員會，林鄭表示，在目前香港社會經歷衝突矛盾之下，過去兩個多月，監警會在處理遊行示威的相關事件上已經做了很多工作。她認為，在這個基礎上再成立獨立調查委員不合適，不認同。

針對示威衝突，林鄭稱，激進示威者用包括汽油彈在內有致命風險的武器攻擊警方、目無法紀，已經完全偏離了申請獲批的集會，破壞努力建設的智慧城市。她表示，暴力不可以解決問題。希望香港社會盡快恢復平靜，只有對話的方式才能處理中長期的問題，希望社會各界共同努力。

林鄭說，特區政府對暴力行徑零容忍，所有暴力違法的行為都會不分背景、嚴肅追究、一視同仁。

林鄭被問到是否會引入緊急狀態。她回應說，目前仍然要用現有的法律手段止暴制亂。香港警隊雖然面臨著很大的挑戰、包括被攻擊、家人個資被起底，但警隊仍然在維護香港的法治，在做著執法的工作。

她還說，政府對目前的形勢仍然在掌控之中；作為一位負責任的特區長官，她再次回應，她不會辭職。

香港特首林鄭月娥稱能掌控局面，重申不會下台。取自環球網
香港特首林鄭月娥稱能掌控局面，重申不會下台。取自環球網
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