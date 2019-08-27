罕見！潛逃加國前中國法官謝衛東「紅通令」 國際刑警組織撤銷

2019-08-27 12:54 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國和加拿大因華為孟晚舟事件而關係緊張之際，國際刑警組織罕見取消了中國對外逃加拿大的前最高法院法官謝衛東的「紅色通緝令」。

加拿大國家郵報報導，國際刑警組織接受謝衛東在加拿大的申訴，指他因批評北京而受到逼害。該組織表示，中國發出的「紅色通緝令」很可能是出於政治原因而發布，並擔憂中國做法削弱國際刑警組織的中立立場。

報導稱，「國際刑警組織檔案控制委員會」本月初做出的最新裁定指，有證據支持謝的論點，中國的整個起訴是出於政治原因，這與謝直言不諱批評中國法律制度有關。而國際刑警組織的規章禁止執法部門進行任何「政治性質」的干預活動，且所有活動應遵守「世界人權宣言」精神。

另據多維新聞報導，今年62歲的謝衛東，原任最高人民法院審判員。中紀委網站在去年6月發布追逃公告，指謝衛東涉嫌民事枉法裁判罪、受賄罪，於2014年外逃加拿大，北京已透過國際刑警組織對其發出「紅色通緝令」。

報導指出，事實上，國際刑警組織「紅色通告」是一個為逮捕、遣返逃犯而設的警報系統，並非國際通緝令。國際刑警組織各成員國都可申請發布，也可以自行決定如何應對。

也有分析認為，國際刑警組織取消了謝衛東的紅通令，或與國際刑警組織前原主席孟宏偉有關。

據報導，孟宏偉於2016年11月10日，當選為國際刑警組織主席，2018年9月從國際刑警組織位於法國里昂的總部回北京時被中國紀律部門扣查。10月7日，中國紀律檢查部門官方網站發布一句話公告，稱孟宏偉涉嫌違法，接受國家監委監察調查。

另外，謝衛東遭撤銷通緝，正值中加關係緊張之際，尚不清楚是否與此有關。

報導指出，中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕後，中國也拘捕了加拿大公民、乃至加拿大「關注」中國的香港事務，引發了中國和加拿大之間一場政治風暴。

從目前來看，中加之間的這場政治風暴似乎並沒有停止的跡象，還有可能會愈演愈烈。