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傳北京加固長安街地下通道 東風41閱兵亮相機會高

2019-08-26 14:23世界日報 北京26日電

中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，北京長安街地下街加固，十一閱兵東風41亮相...
中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，北京長安街地下街加固，十一閱兵東風41亮相機會高。 (取材自微博)
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中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，戰略部隊火箭軍參加閱兵的裝備備受矚目。日前有網民發布照片，指北京長安街地下通道進行加固，預計有超重型裝備通過。軍事專家表示，這個消息說明東風41參加閱兵的機會極高。

多維引述香港明報報導，根據網傳照片顯示，長安街地下通道安裝了成百上千的千斤頂，預示著大閱兵有重型武器裝甲通過。梳理發現，1999年、2009年以及2015年都沒有過加固。澳門國際軍事學會會長黃東表示，這個是非常重要的關鍵消息，說明東風41出現的可能極高，因為東風41比中國所有坦克都重。

中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，戰略部隊火箭軍參加閱兵的裝備備受矚目。 (...
中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，戰略部隊火箭軍參加閱兵的裝備備受矚目。 (取材自微博)
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據報導，黃東表示，東風5雖然也很重，不過液體燃料平時抽出來，只有個殼參與閱兵。而東風41是使用固體燃料，出廠前已裝好，沒有辦法再被抽出來，所以非常重。因此並非所有的高級公路都可以承載，因此只要知道公路等級，以及無法保密的基地所在，其隱蔽性生存性不如想像中高。

另據網路流傳的一張衛星照顯示，參與今年閱兵的解放軍部隊正集結在北京的多個軍事訓練基地，其中最少有18枚東風41導彈參與訓練，不過官方至今仍未透露此次閱兵更多信息。

中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，戰略部隊火箭軍參加閱兵的裝備備受矚目。 (...
中共建政70周年北京將舉行大規模閱兵，戰略部隊火箭軍參加閱兵的裝備備受矚目。 (取材自微博)
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根據衛星照片顯示，位於北京陽坊的軍事訓練基地內停滿裝備，包括各種型號的武器載具。外界發現，衛星照出現此前從未公開的新型導彈載具。

因發射筒外形與此前多次被動曝光的東風41型洲際彈道導彈類似，加上此前一直傳出東風41將在2019年閱兵公開，因此，衛星照的新型武器載具，被認為東風41。 衛星照中，總共有疑似18枚東風41載具，外界指，閱兵將展示其中的16個，另外2個作為備份。

另外，東風41一旁還有疑似18個東風31AG型洲際彈道導彈載具，18個東風-26型中程彈道導彈載具。 其中，東風31AG和東風26在此前的閱兵中已經公開亮相。至於早前參閱的東風21系列中程導彈被指將不會出現在此次閱兵中。

多維報導稱，除地面彈道導彈外，外界還猜測最新閱兵會否展示新型機載空射型號彈道導彈。 東風41型洲際彈道導彈是中國研製的一種三級固體燃料機動型導彈，重55噸，長19米，可攜帶大約10枚分導式多彈頭，最大射程達1.4萬公里，超過美國民兵導彈的1.3萬公里。從中國內陸發射，幾乎可以打擊地球上任何一個目標。

導彈北京

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