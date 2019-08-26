親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

12號颱風「楊柳」最快明生成 氣象局預估路徑這樣走

陸非洲豬瘟疫情，如何造成全球豬價骨牌效應？

劉鶴：有充足政策工具 確保大陸經濟基本面良好

2019-08-26 11:32聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸國務院副總理劉鶴26日表示，大陸經濟正在從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，大陸有充滿活力的微觀基礎、充足的宏觀政策工具，能夠確保經濟發展基本面的良好態勢。

華龍網報導，2019中國國際智慧產業博覽會8月26日到29日在重慶舉辦，本屆智博會繼續以「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」為主題，26日上午，2019智博會舉行開幕式以及大數據智慧化高峰會，劉鶴宣讀大陸國家主席習近平賀信並發表重要講話。

劉鶴指出，智慧產業已經成為引領未來的戰略性新產業，受到各國政府及各界的高度重視，大陸智慧產業快速增長，據初步統計，2018年與人工智慧相關的產業規模可能已經超過人民幣5000億元，正在成為重要的新經濟增長點。

下一步將堅持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，重點抓好營造良好產業生態、夯實技術基礎、促進產業融合、加強人才培養和激勵、加強法制監督、推進國際合作六方面。

劉鶴認為，智慧產業發展迎來重大機遇，同時也帶來一些挑戰，要從促進人類發展和維護世界和平的高度，堅持好四個原則，把握好智慧化的發展方向，分別是堅持增進人類福祉導向、堅持提高效率與創造就業等方面的平衡、堅持尊重和保護個人隱私、堅持維護倫理道德底線。

大陸國務院副總理劉鶴。圖/華龍網
大陸國務院副總理劉鶴。圖/華龍網
分享

劉鶴

相關新聞

陸製航母再海試 為何多19天？

2019-08-26 00:02

澳門特首 親中派賀一誠同額當選

2019-08-26 00:02

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

完成「安德森迴旋」測試 國產航母估「十一」前服役

2019-08-24 15:45

被美國罵「可恥」的嗆辣網紅 可望出任陸外交部發言人

2019-08-24 11:11

選八二三砲戰日回應 陸堅決反對美售台戰機

2019-08-23 22:09

菲律賓總統杜特蒂月底訪陸 將與習近平談南海

2019-08-23 20:56

陸法學學者提出 「以我為主」的主場統一新思維

2019-08-23 20:32

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

2019-08-25 21:13

荃葵青遊行激烈衝突 港警開槍了 動用水炮車

2019-08-26 00:22

香港825「荃葵青」遊行變衝突 水砲車首度登場

2019-08-25 18:44

陸製航母再海試 為何多19天？

2019-08-26 00:02

荃葵青遊行 警方首次應用水炮車發射驅散人群

2019-08-25 19:52

陸財政困難 要過緊日子了

2019-08-25 23:30

反送中以來首次 港警證實向示威者開槍示警

2019-08-25 22:06

荃葵青遊行 數十名手持利刃五星旗白衣漢被警方驅散

2019-08-25 22:11

港警家屬斥港府 「警員不是擋箭牌」

2019-08-25 23:52

荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

反送中／示威者破壞麻將館玻璃 要福建人出來

2019-08-25 22:11

人民幣短線 下探7.15

2019-08-25 23:23

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

荃葵青遊行12歲男童被捕 警：涉非法集結

2019-08-26 08:59

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

今年秋節吃陽澄湖大閘蟹…肯定假貨！原因老饕才知道

2019-08-26 11:00

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

人民幣在岸7.14 離岸7.16破歷史低點

2019-08-26 10:04

港警證實朝天開槍警告 荃葵青衝突警拘36人

2019-08-26 09:20

港警被圍毆開槍示警 疑似反送中首度發射實彈

2019-08-25 22:06

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

貿易戰再起、反送中升溫 港股開盤急挫857點

2019-08-26 09:44

港府譴責示威暴力 稱將香港推向極危險邊緣

2019-08-26 09:36

反送中／荃葵青遊行集會至晚上7時 防暴警察戒備

2019-08-25 16:54

反送中以來 港警825首度發射水砲與實彈

2019-08-26 01:55

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

中客遊清邁「與鴿共舞」…竟靠「趕鴿人」助拍

2019-08-25 14:46

內蒙包頭草原 煮出中國最大鍋

2019-08-26 00:25

醉漢巴士熊抱女乘客 大耍「醉拳」又強吻男司機

2019-08-25 22:54

人民幣看貶 短期恐下探7.15元

2019-08-26 00:21

毛澤東像畫師 王國棟：一輩子就做這麼一件事

2019-08-26 02:03

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

荃葵青遊行爆警民衝突 22人送醫1人情況嚴重

2019-08-26 09:30

9月四川航展 世界級特技飛行秀

2019-08-26 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top