劉鶴：有充足政策工具 確保大陸經濟基本面良好

2019-08-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸國務院副總理劉鶴26日表示，大陸經濟正在從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，大陸有充滿活力的微觀基礎、充足的宏觀政策工具，能夠確保經濟發展基本面的良好態勢。

華龍網報導，2019中國國際智慧產業博覽會8月26日到29日在重慶舉辦，本屆智博會繼續以「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」為主題，26日上午，2019智博會舉行開幕式以及大數據智慧化高峰會，劉鶴宣讀大陸國家主席習近平賀信並發表重要講話。

劉鶴指出，智慧產業已經成為引領未來的戰略性新產業，受到各國政府及各界的高度重視，大陸智慧產業快速增長，據初步統計，2018年與人工智慧相關的產業規模可能已經超過人民幣5000億元，正在成為重要的新經濟增長點。

下一步將堅持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，重點抓好營造良好產業生態、夯實技術基礎、促進產業融合、加強人才培養和激勵、加強法制監督、推進國際合作六方面。