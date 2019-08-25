荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



荃灣遊行演變成大規模衝突，荃灣多處街道有示威者堵路、縱火、投擲汽油彈磚頭，防暴警察出動催淚彈、橡膠子彈及水炮車驅散。醫管局表示，截至晚上約8時半，共有8人受傷送醫院。其中5男1女目前情況穩定，其餘兩名男子經治療後已出院。

據星島網，部分示威者晚上轉戰深水埗、紅隧、尖沙嘴等地點，至晚上11點，荃灣現場仍有大批示威者聚集，氣氛緊張。

晚上6時左右，在水炮車駛至楊屋道後，防暴警察移除示威者設置的路障，讓水炮車前進，並向示威者方向前進。示威者則開始向後退，而在附近天橋旁觀的市民亦開始離開。

防暴警察在楊屋道向示威者方向前進後，部分示威者轉到眾安街、千色店對開的馬路上設置路障，導致現場交通受阻，其後有人站出馬路，並堵塞西行車線。現場暫未有警員在場戒備。晚上7時半後，有示威者在荃灣街市街及眾安街交界設置路障，並有部分人手持鐵通。

晚上8時許有示威者向在場的數名警員擲磚頭和雜物等，事發時，一批警員正前往眾安街，示威者包圍其中一輛到場的警車，並打爛其中一塊車廂玻璃，有兩名警員下車嘗試解圍，但就被示威者投擲雜物又持長棍襲撃警方。有警員遇襲受傷，警員退到沙嘴道時，至少3名警員拔槍，現場傳出一下懷疑槍聲。