反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



看台於下午2時半左右已坐滿，部分人於運動場跑道上等候。取自星島網 分享 facebook 香港反對修訂逃犯條例的「荃葵青」區遊行下午提早約10分鐘在葵涌運動場起步，隊頭人士拉起寫有「五大訴求 缺一不可」的黑色標語，帶領遊行隊伍。

據星島網報導，下午2時過後，陸續有黑衣人冒雨在運動場內聚集，看台於下午2時半左右坐滿，部分人於運動場跑道上等候。

遊行原定下午3時起步，但大會提早約10分鐘，於2時50分左右起步。

按計畫，遊行人士會沿興盛路、葵福路、楊屋道、馬頭壩道、永順街等，行至終點荃灣公園中央廣場。

【中央社／香港25日電】

香港繼昨天有「反送中」遊行並爆發警民暴力衝突後，今天又再有類似遊行。這次荃葵青遊行的目的仍然是要求政府回應反修例運動的5大訴求，包括撤回相關修訂草案。

遊行由網民發起，參加者於下午2時30分在新界葵芳運動場集合，預計3時遊行前往西面的荃灣公園。雖然今天下著雨，但到了集合時間，估計已有數千市民進埸，這些市民高呼「時代革命」、「5大訴求缺一不可」等口號，情緒高漲。

為了安全起見，香港鐵路公司自下午1時30分暫時關閉荃灣線的葵芳站和荃灣站，以免地鐵站及其他乘客受到波及。此外，西鐵線的荃灣西站也關閉。

過去兩個多月來，香港每逢週六和週日都有反修例集會遊行，而每次遊行後，示威者都會堵路或衝擊警署，與警方爆發衝突。

上週六（17日）和週日（18日）的集會遊首次以和平方式進行，但昨天的觀塘遊行後，又有示威者堵路並與警方爆發衝突，有多人受傷及被捕。