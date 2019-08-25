親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

經營陸客旅遊公司寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11聯合報 記者羅印冲╱即時報導

看台於下午2時半左右已坐滿，部分人於運動場跑道上等候。取自星島網
看台於下午2時半左右已坐滿，部分人於運動場跑道上等候。取自星島網
分享
香港反對修訂逃犯條例的「荃葵青」區遊行下午提早約10分鐘在葵涌運動場起步，隊頭人士拉起寫有「五大訴求 缺一不可」的黑色標語，帶領遊行隊伍。

據星島網報導，下午2時過後，陸續有黑衣人冒雨在運動場內聚集，看台於下午2時半左右坐滿，部分人於運動場跑道上等候。

遊行原定下午3時起步，但大會提早約10分鐘，於2時50分左右起步。

按計畫，遊行人士會沿興盛路、葵福路、楊屋道、馬頭壩道、永順街等，行至終點荃灣公園中央廣場。

【中央社／香港25日電】

香港繼昨天有「反送中」遊行並爆發警民暴力衝突後，今天又再有類似遊行。這次荃葵青遊行的目的仍然是要求政府回應反修例運動的5大訴求，包括撤回相關修訂草案。

遊行由網民發起，參加者於下午2時30分在新界葵芳運動場集合，預計3時遊行前往西面的荃灣公園。雖然今天下著雨，但到了集合時間，估計已有數千市民進埸，這些市民高呼「時代革命」、「5大訴求缺一不可」等口號，情緒高漲。

為了安全起見，香港鐵路公司自下午1時30分暫時關閉荃灣線的葵芳站和荃灣站，以免地鐵站及其他乘客受到波及。此外，西鐵線的荃灣西站也關閉。

過去兩個多月來，香港每逢週六和週日都有反修例集會遊行，而每次遊行後，示威者都會堵路或衝擊警署，與警方爆發衝突。

上週六（17日）和週日（18日）的集會遊首次以和平方式進行，但昨天的觀塘遊行後，又有示威者堵路並與警方爆發衝突，有多人受傷及被捕。

香港逃犯條例

相關新聞

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

被美國罵「可恥」的嗆辣網紅 可望出任陸外交部發言人

2019-08-24 11:11

選八二三砲戰日回應 中國：堅決反對美售台戰機

2019-08-23 22:09

菲律賓總統杜特蒂月底訪陸 將與習近平談南海

2019-08-23 20:56

陸法學學者提出 「以我為主」的主場統一新思維

2019-08-23 20:32

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52

兩岸交流 學者提3原則3路徑

2019-08-23 00:04

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

兒子哭罵老爸「你羞不羞恥！」卻獲700萬網友點讚

2019-08-24 16:57

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

觀塘遊行示威衝突擴大 警方發射催淚彈及橡膠子彈

2019-08-24 19:15

反送中觀塘衝突 29人被捕10人受傷

2019-08-25 09:39

挺港警記者遭回陸變英雄！「粉絲包裹塞爆」網友示愛：缺女友嗎？

2019-08-24 20:07

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

港媒「香港電台」被包圍抗議 有攝影記者被打

2019-08-24 19:36

林鄭喊話：大家都累了 可否坐下談一談？

2019-08-25 00:02

林鄭月娥：大家都累了 籲坐下來談一談

2019-08-24 19:27

北京瞭望／北京地鐵「禁食」後…還是偶有早餐族

2019-08-25 00:03

港鐵受到北京壓力？首度關停多個地鐵車站

2019-08-24 21:15

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

港遊行再爆衝突 警催淚彈清場

2019-08-25 00:02

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

反送中示威者 遊行後包圍警署

2019-08-24 16:45

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

富時調升A股權重 市場將添千億活水

2019-08-24 23:37

親中派包圍香港電台 記者挨打

2019-08-25 00:02

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

港警多輪催淚彈驅散反送中 有示威者眼睛受傷

2019-08-24 18:38

反送中觀塘遊行後 再上演快閃流水式抗爭

2019-08-25 03:24

鄭文傑拘留15天後獲釋 與家人暫不受訪

2019-08-25 00:03

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

英國外交部：樂見鄭文傑獲釋返港

2019-08-24 18:13

昔日牛股落難 連31日跌停

2019-08-24 23:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

三大指數同喊增持 活水注陸A股

2019-08-25 00:13

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

陸股企業分拆上市 鬆綁

2019-08-24 23:35

智利挺反送中台商遭鬧場 外交部譴責滋事中國僑民

2019-08-25 03:35

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top