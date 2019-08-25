唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



賀一誠接任澳門特首。（香港中通社） 分享 facebook 大陸官方新華社快訊證實，澳門特區第五任行政長官選舉結果今日揭曉，賀一誠獲得392張有效選票，當選為第五任行政長官人選。

另據星島網報導，澳門第五任行政長官選舉早上10時在俗稱「澳門蛋」的澳門東亞運體育館舉行。經行政長官選舉總核算委員會核算後，澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉正式宣布賀一誠當選第5任行政長官候任人。選舉結果將交由終審法院確認。

400名選舉委員會委員全體出席，投票於早上10時半前完成。工作人員其後開啟共有400張選票的票箱點算選票，逐一唱出選票。早上10時42分左右，選舉唯一候選人賀一誠的得票已過半。

點票工作早上11時前已結束，初步點票結果，賀一誠在400張選票中，取得392票，另有1張選票待決，空白票則有7張。待決的1張選票及後被裁定為廢票。

現年62歲的賀一誠是澳門商人，80年代接手家族的賀田工業後，開始擔任不同的社會職務，包括他在任的澳門中華總商會副會長，亦曾經是澳門《基本法》起草委員和歷屆行政長官選舉委員會成員。