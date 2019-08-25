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唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22聯合報 記者羅印冲╱即時報導

賀一誠接任澳門特首。（香港中通社）
賀一誠接任澳門特首。（香港中通社）
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大陸官方新華社快訊證實，澳門特區第五任行政長官選舉結果今日揭曉，賀一誠獲得392張有效選票，當選為第五任行政長官人選。

另據星島網報導，澳門第五任行政長官選舉早上10時在俗稱「澳門蛋」的澳門東亞運體育館舉行。經行政長官選舉總核算委員會核算後，澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉正式宣布賀一誠當選第5任行政長官候任人。選舉結果將交由終審法院確認。

400名選舉委員會委員全體出席，投票於早上10時半前完成。工作人員其後開啟共有400張選票的票箱點算選票，逐一唱出選票。早上10時42分左右，選舉唯一候選人賀一誠的得票已過半。

點票工作早上11時前已結束，初步點票結果，賀一誠在400張選票中，取得392票，另有1張選票待決，空白票則有7張。待決的1張選票及後被裁定為廢票。

現年62歲的賀一誠是澳門商人，80年代接手家族的賀田工業後，開始擔任不同的社會職務，包括他在任的澳門中華總商會副會長，亦曾經是澳門《基本法》起草委員和歷屆行政長官選舉委員會成員。

賀一誠從2000年開始擔任中共全國人大澳門區代表，連續4屆當選人大常委；澳門特區成立後，賀一誠於2004至2009年曾任行政會成員，2009年賀一誠由工商界間選進入立法會，連任3屆，先後做過立法會副主席，上屆開始出任主席，宣布參選後已辭任。賀一誠曾獲工商業功績勳章，以及於2009年獲頒金蓮花榮譽勳章。

賀一誠是澳門特首選舉唯一候選人。取自星島網
賀一誠是澳門特首選舉唯一候選人。取自星島網
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