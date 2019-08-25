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向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港反對修訂逃犯條例爭議持續，有學界計畫於9月2日開學日發動全港罷課。香港政務司長張建宗今日（25日）發表題為〈新學年 新開始 多對話 尋出路〉的網誌文章，呼籲香港各界無論立場如何，「都支持我們的老師、家長，保護我們的下一代在寧靜和諧的校園環境上課學習」。

據香港明報報導，張建宗表示，對部分人鼓吹罷課深感難過不安，稱罷課會令寧靜、和諧、安全和包容的學習環境受到破壞，對學校和師生造成巨大壓力，認為學校絕不是表達政治主張或訴求的地方，更不應成為政治角力的場地。

張建宗並指，任何成年人都不應該向仍在求學的孩子，灌輸某些政治議題的個人看法，甚或威迫利誘他們參與政治化的活動，把政治凌駕教育之上，「罷課行為只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會繃緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對我們的下一代的健康成長絕無好處。」

張建宗又提到，不少家長擔心子女可能會因立場不同和意見不一，或因為家人的職業和背景等而令他們在學校被仇視欺凌，甚至被暴力行為脅迫。他認為，政府和學校對於任何校園欺凌都堅持「零容忍」立場，呼籲社會各界以保護兒童為大前提，拒絕把政治爭拗帶入校園，而學校和家長亦要保持緊密溝通和合作，致力為學生提供一個安全和諧的學習環境，讓孩子可以專心上課。

香港政務司長張建宗表示，學校絕非表達政治主張地方。取自香港明報
香港政務司長張建宗表示，學校絕非表達政治主張地方。取自香港明報
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香港開學日逃犯條例

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