親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

距大陸十一70周年閱兵不足40日，各受閱兵種亦準備進入綵排演練。除廣受關注的殲-20、直-20、運-20等解放軍最先進戰機外，於去年開始執行戰鬥值勤的殲-10C、殲-16戰機，以及過往極低調的殲-11D和航母飛鯊中隊的殲-15戰機，均將亮相閱兵。

香港明報引述消息人士透露，本次閱兵除規模超過以往外，國產化裝備比例亦再創新高，包括多個主力戰機均已換裝國產「太行引擎」。這意味著中國已經突破受限進口引擎的瓶頸，戰機生產和更新換代的速度將大大加快。

消息人士指出，近來愈來愈多的參加十一閱兵的解放軍軍機開始在華北多個機場集結，軍方亦頻頻在華北空域臨時劃出軍用空域用作綵排演練。其中航母飛鯊中隊的多架殲-15艦載機成批次出現在訓練空域。

報導指，從去年底開始入列的解放軍戰略運輸機運-20，將由曾在抗美援朝時期因「米格走廊」一戰成名的空4師擔綱組成戰略運輸機編隊接受檢閱。

截至目前參加閱兵演練的運-20至少有4架，消息稱由於閱兵時會準備備用飛機和機師，故暫不清楚屆時出現在閱兵現場空域的運-20究竟會有多少架。

但此前坊間呼聲甚高的「運-20版」空警2000預警機和戰略加油機可能不會亮相，現身的估計仍是俄「伊爾-76」大型運輸機平台的改裝版和轟6版本的空中加油機。

轟6版空中加油機和轟6K轟炸機隸屬空8師和空36師，將有可能組成戰略轟炸機編隊接受檢閱。

消息人士稱，除在建軍90周年內蒙「朱日和閱兵」中被「忽略」的殲-11D外，有演練方案顯示，排在殲-20編隊後壓陣的戰機編隊，是由解放軍第四代半主力戰機殲-10C和殲-16組成，這兩種機型於去年開始執行戰鬥值勤任務，證明已在空軍各部初步換裝完畢，成為解放軍最核心的航空武裝力量。

本次閱兵除規模為歷屆最大外，消息人士表示，最大亮點是國產化裝備比例亦再創新高。消息稱與在閱兵儀式亮相的殲-20隱形戰機和殲-15艦載機一樣，受閱的殲-10C和殲-16、殲-11B等解放軍主力戰機，均已換裝國產「太行引擎」。

去年珠海航展上，軍方首次展示在殲-10B上安裝的這款引擎，當時殲-10B還公開演示「眼鏡蛇機動」和「落葉飄」等高難度動作，顯示中國已成為繼美、俄、英之後，第4個掌握推力矢量引擎技術的國家。

北京消息稱，今年中共十一閱兵，解放軍戰機的國產化程度將大幅提高。取自香港明報
北京消息稱，今年中共十一閱兵，解放軍戰機的國產化程度將大幅提高。取自香港明報
分享

戰機解放軍眼鏡蛇

相關新聞

荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

被美國罵「可恥」的嗆辣網紅 可望出任陸外交部發言人

2019-08-24 11:11

選八二三砲戰日回應 陸堅決反對美售台戰機

2019-08-23 22:09

菲律賓總統杜特蒂月底訪陸 將與習近平談南海

2019-08-23 20:56

陸法學學者提出 「以我為主」的主場統一新思維

2019-08-23 20:32

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

2019-08-25 21:13

香港825「荃葵青」遊行變衝突 水砲車首度登場

2019-08-25 18:44

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

荃葵青遊行 警方首次應用水炮車發射驅散人群

2019-08-25 19:52

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

反送中觀塘衝突 29人被捕10人受傷

2019-08-25 09:39

反送中以來首次 港警證實向示威者開槍示警

2019-08-25 22:06

荃葵青遊行 數十名手持利刃五星旗白衣漢被警方驅散

2019-08-25 22:11

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

反送中／示威者破壞麻將館玻璃 要福建人出來

2019-08-25 22:11

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

反送中／荃葵青遊行集會至晚上7時 防暴警察戒備

2019-08-25 16:54

向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58

反送中觀塘遊行後 再上演快閃流水式抗爭

2019-08-25 03:24

港警被圍毆開槍示警 疑似反送中首度發射實彈

2019-08-25 22:06

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

中客遊清邁「與鴿共舞」…竟靠「趕鴿人」助拍

2019-08-25 14:46

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

中國力控債務 地方基建投資降到歷史新低

2019-08-25 18:26

醉漢巴士熊抱女乘客 大耍「醉拳」又強吻男司機

2019-08-25 22:54

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

陸企人物／帶身障者去旅行 「知更鳥」揪出小眾大商機

2019-08-25 13:33

因應豬價上漲 中國29省補貼民眾買肉錢

2019-08-25 14:22

中石化上半年淨利潤 下滑24.7%

2019-08-25 20:47

智利挺反送中台商遭鬧場 外交部譴責滋事中國僑民

2019-08-25 03:35

騰訊旗下社交電商甩寶 完成1億美元融資

2019-08-25 20:46

兩岸交流增多 台灣法律系學生赴陸實習探索職涯

2019-08-25 12:41

內蒙包頭草原 煮出中國最大鍋

2019-08-26 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top