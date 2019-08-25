中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



距大陸十一70周年閱兵不足40日，各受閱兵種亦準備進入綵排演練。除廣受關注的殲-20、直-20、運-20等解放軍最先進戰機外，於去年開始執行戰鬥值勤的殲-10C、殲-16戰機，以及過往極低調的殲-11D和航母飛鯊中隊的殲-15戰機，均將亮相閱兵。

香港明報引述消息人士透露，本次閱兵除規模超過以往外，國產化裝備比例亦再創新高，包括多個主力戰機均已換裝國產「太行引擎」。這意味著中國已經突破受限進口引擎的瓶頸，戰機生產和更新換代的速度將大大加快。

消息人士指出，近來愈來愈多的參加十一閱兵的解放軍軍機開始在華北多個機場集結，軍方亦頻頻在華北空域臨時劃出軍用空域用作綵排演練。其中航母飛鯊中隊的多架殲-15艦載機成批次出現在訓練空域。

報導指，從去年底開始入列的解放軍戰略運輸機運-20，將由曾在抗美援朝時期因「米格走廊」一戰成名的空4師擔綱組成戰略運輸機編隊接受檢閱。

截至目前參加閱兵演練的運-20至少有4架，消息稱由於閱兵時會準備備用飛機和機師，故暫不清楚屆時出現在閱兵現場空域的運-20究竟會有多少架。

但此前坊間呼聲甚高的「運-20版」空警2000預警機和戰略加油機可能不會亮相，現身的估計仍是俄「伊爾-76」大型運輸機平台的改裝版和轟6版本的空中加油機。

轟6版空中加油機和轟6K轟炸機隸屬空8師和空36師，將有可能組成戰略轟炸機編隊接受檢閱。

消息人士稱，除在建軍90周年內蒙「朱日和閱兵」中被「忽略」的殲-11D外，有演練方案顯示，排在殲-20編隊後壓陣的戰機編隊，是由解放軍第四代半主力戰機殲-10C和殲-16組成，這兩種機型於去年開始執行戰鬥值勤任務，證明已在空軍各部初步換裝完畢，成為解放軍最核心的航空武裝力量。

本次閱兵除規模為歷屆最大外，消息人士表示，最大亮點是國產化裝備比例亦再創新高。消息稱與在閱兵儀式亮相的殲-20隱形戰機和殲-15艦載機一樣，受閱的殲-10C和殲-16、殲-11B等解放軍主力戰機，均已換裝國產「太行引擎」。