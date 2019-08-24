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被美國罵「可恥」的嗆辣網紅 可望出任陸外交部發言人

2019-08-24 11:11聯合報 記者林則宏╱即時報導

才在上個月跟美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）在社推特上就新疆問題展開舌戰，甚至被萊斯痛罵「可恥」、「無知」的大陸嗆辣「網紅外交官」、中國駐巴基斯坦大使館前臨時代辦趙立堅，已轉任外交部新聞司副司長，並可望成為大陸外交部發言人之一。未來大陸的外交部記者會應精彩可期。

趙立堅在遭北京當局封鎖的海外社交媒體上十分活躍，他於2010年5月就開通推特（Twitter）帳號，目前擁有超過20萬個粉絲。大陸網路媒體《觀察者網》稱，早前網路瘋傳一張將蘋果切成華為LOGO的圖片，就是趙立堅今年5月在推特上首發的。

當時趙立堅還說，「川普這麼痛恨一家中國民營企業的原因揭曉了，看看華為的標識，它把蘋果切成了碎片。」

雖是派駐巴基斯坦，但趙立堅在推特上卻是全方位捍衛中國立場。去年底，推特上有人發布一段視頻，宣稱片中一名東突厥斯坦（即新疆）穆斯林，因抄寫古蘭經而遭員警毒打。趙立堅對此先後兩次發文澄清。

趙立堅首先表示，視頻中的人說的不是中文，穿的也不是中國執法人員的服裝，而且中國根本沒有「東突厥斯坦」這個地方，只有恐怖分子和他們的同情者才會把新疆說成是所謂的「東突」。

之後在俄羅斯衛星通訊社協助下，趙立堅再度發文表示，視頻內容其實是發生在2017年5月的印尼，是印尼執法人員在教訓當地一名黑幫分子。

今年7月趙立堅在推特上與萊斯一來一往對嗆，更引起國際社會關注。當時，趙立堅在推特上轉發力挺中國新疆政策的37國致函聯合國人權理事會主席的聯名信，聲稱這是對「美國及其西方同夥的一記響亮耳光」。

他並批評西方22國對中國新疆政策的抹黑，趙立堅說：「如果你住華府，你知道白人絕不會去東南區，因為那是黑人及拉丁裔的地區。有人說『黑人來，白人走』，這表示只要有一個黑人家庭入住，白人就遷出，且那棟公寓的價格將大幅下跌。」

在這則推文下方，趙立堅還附上華盛頓郵報2015年一篇報導，該文以美國人口統計資料顯示居民分區居住情況。趙自稱十年前曾在華府居住過。

這則推文後來雖已刪除，但發出後仍引起注意。萊斯次日就回應趙的推文，稱他是「可恥的種族主義者，而且驚人的無知」。

賴斯還說，「在正常時期，你（指趙立堅）會被列為不受歡迎人物（PNG）」，她並要求中國駐美大使崔天凱將趙立堅送回國。

趙立堅隨後也不客氣地回覆推文說：「你也一樣丟臉，且一樣非常無知。我駐在伊斯蘭馬巴德。真相很傷，我只是說實話」；「把一個說出你不想聽的實話的人歸類為種族主義者，這才是丟臉且令人作嘔。」

英國BBC形容趙立堅是在推特上最活躍的中國外交官之一。BBC還表示，與中國一貫的「韜光養晦」外交政策相比，近來中國外交官在國際媒體和社交媒體上越來越活躍，但其宣傳中國觀點的效果見仁見智。他們的目標或許是爭取外國民眾的支持，不過，他們強烈的表述方式往往弄巧成拙，使溝通結果事與願違。

但嗆辣風格並無礙於趙立堅的仕途。趙立堅本月9日在推特發文宣布要從駐巴基斯坦大使館離任，根據大陸外交部官網訊息，趙立堅已出任大陸外交部新聞司排名第三的副司長。香港星島日報稱，趙立堅還可能任大陸外交部發言人。

大陸發言嗆辣的「網紅外交官」趙立堅，可望成為外交部另一位發言人。（取自趙立堅個人...
大陸發言嗆辣的「網紅外交官」趙立堅，可望成為外交部另一位發言人。（取自趙立堅個人推特）
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趙立堅推特上這則貼文稱，將蘋果切片就是華為的LOGO，難怪川普會如此痛恨華為。（...
趙立堅推特上這則貼文稱，將蘋果切片就是華為的LOGO，難怪川普會如此痛恨華為。（取自《觀察者網》）
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外交部新疆巴基斯坦

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