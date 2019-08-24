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陸反制加稅 精準打擊美國三大痛點：汽車、黃豆、原由

2019-08-24 09:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對美國宣布將對約3,000億美元自中國進口商品加徵10%關稅，大陸23日公告對美反制舉措，聲稱將精準打擊美國三大痛點：汽車及零部件、黃豆、原油。人民日報指出，中方這次採取的第三輪反制行動，「毫無懸念地正告，面對美國一些人單方面挑起並升級經貿摩擦，中方有能力堅決奉陪到底」。

美國政府8月15日宣布，對自中國進口的約3,000億美元商品加徵10%關稅，分兩批自9月1日、12月15日起實施。

大陸國務院關稅稅則委員會則於23日晚間8時公告反制措施，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，分兩批自9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。此外，自12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵25%、5%關稅。

人民日報指出，中方公告的第三輪反制方案力度強大：恢復對原產自美國的汽車及零部件加徵關稅，會成為美國製造業的痛；首次將美國生產的原油納入反制範圍，意味著美國登上世界第一大原油出口國之際紅利縮水；針對美國大豆進一步反制，會使其喪失價格優勢從而難以進入中國市場。

人民日報稱，「面對如此這般的意志與實力的強烈對撞，美國股市等金融市場料將難以淡定了」。

在大陸宣布反制措施後，美股周五收跌，三大股指跌幅均超過2%。道瓊指數收盤下跌2.37%，收在2萬5,628.90點；標普500指數與那斯達克指數也分別下跌2.59%和3%。

央視網旗下的微信公眾號指出，對美國汽車及零部件加徵的關稅，在去年底中美兩國元首阿根廷會晤達成共識後，曾分別在今年1月1日、4月1日先後兩次暫停。「可是美方不聽勸，不僅違背了阿根廷會晤共識、連後來的大阪會晤共識也違背了，那暫停的截止期就沒必要無限止延後了。」

文章並稱，去年8月23日，大陸對美國大豆被加徵25%關稅後，美國豆農就怨聲載道，大豆市場行情一再低迷，對中國加大採購呼聲高漲。但9月1日起，美國大豆面臨的關稅將進一步提高至30%。

此外，在大陸這次報付清單中原油也赫然在列，9月1日起美國原油將被加徵5%關稅。央視網稱，先前美國在談判中一再要求中國加大對美國的能源進口。「這下好了，不僅原有的採購計畫泡了湯，再進口還將面臨新的關稅」。

大陸23日公告對美國加徵關稅的反制舉措，聲稱將精準打擊美國三大痛點：汽車及零部件...
大陸23日公告對美國加徵關稅的反制舉措，聲稱將精準打擊美國三大痛點：汽車及零部件、黃豆、原油。圖為中美兩國元首今年6月底在大阪G20峰會上進行的雙邊會談。（法新社）
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