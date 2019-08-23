菲律賓總統杜特蒂月底訪陸 將與習近平談南海

2019-08-23 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸外交部23日宣布，應國家主席習近平邀請，菲律賓總統杜特蒂將於28日至9月1日訪問中國。

杜特蒂承諾將與習近平討論2016年海牙仲裁法庭做出的南海仲裁案菲律賓勝訴裁決，大陸外交部發言人耿爽表示，中方立場沒有任何改變，妥善處理這個問題，對雙方有利，也對地區和平有利。

杜特蒂的發言人早前曾透露，杜特蒂將會前往中國數日，屆時他將與習近平就南海局勢和2016年國際法庭的裁決磋商。

耿爽昨天應詢時表示，杜特蒂訪華期間，習近平將在北京與杜特蒂會談，兩國元首將共同出席籃球世界盃開幕式，大陸國務院總理李克強也將會見杜特蒂，大陸國家副主席王岐山則會赴廣東，陪同杜特蒂觀看籃球賽事。

耿爽指出，中方高度重視發展與菲律賓的關係，菲是中國友好鄰邦以及共建「一帶一路」的重要夥伴，中方願意與菲方持續增進戰略互信，拓展務實合作，確保中菲關係行穩致遠。他說，相信杜特蒂這次訪問，將為兩國關係持續健康發展注入新動力。

不過，最近幾周，菲律賓就中國海岸警衛隊、海軍和準軍事漁船在菲律賓控制的南中國海海域及其領海的活動提出過多次外交抗議。