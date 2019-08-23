親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

陸法學學者提出 「以我為主」的主場統一新思維

2019-08-23 20:32聯合報 記者許依晨╱即時報導

蔡政府全面反制「習五點」，北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍23日表示，在民進黨有意的持續操作之下，台灣法制已經完成了對九二共識和一國兩制的完全封堵，一國兩制在台灣的討論也陷入重重困境，他提出「以我為主」的「主場統一」新思維。

田飛龍23日在「兩岸和平發展法學論壇」上表示，一國兩制的實踐可透過港澳對台灣做示範，以及讓國際社會看見對台灣未來安置方式的理解和認可，但是，香港逃犯條例修訂的爭議至今還沒有解決，他稱，「一國兩制在兩岸關係、中美關係、國際社會上同樣面臨著觀念危機和信用危機」，他表示，在多重危機之下，被逼迫著要去思考兩岸關係憲制突破應該要有現實化、理性化的指導思想和操作路徑。

他指出，民進黨「國安五法」不僅阻擋住了政治協議通過的可能性，也擋住了一國兩制台灣方案進行和平協商的任何制度可能性，且敢於正面討論這個問題的台灣政治領導人物也很少，不管是選舉語言或是政治壓力，都表明一國兩制在台灣的討論陷入了重重困境。

他提出「主場統一」新思維，不同於原來以九二共識和和平發展的「漸進統一」模式。

他說，未來一國兩制的台灣方案設計，除在主權秩序上更為嚴謹，不能形成埋下國家再分裂隱患的制度設計，在主權秩序得到鞏固的同時，國際空間安排將更加靈活。未來協商談判要點包括軍事組織權、司法權、教育權、國際空間參與權、台灣居民的公民權等。

武漢大學法學院副研究員段磊則表示，「一個中國」原則是構成「兩制」台灣方案的基礎和底線，最主要的問題不是兩制具體形式的制度探索，而是兩岸在「一國」這個問題上沒有共識和基礎，如果這個認知都不能統一，那麼後面的問題都沒有談的基礎。

北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍提出「以我為主」的「主場統一」...
北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍提出「以我為主」的「主場統一」新思維。特派記者許依晨／攝影
分享

一國兩制香港民進黨

相關新聞

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

菲律賓總統杜特蒂月底訪陸 將與習近平談南海

2019-08-23 20:56

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52

兩岸交流 學者提3原則3路徑

2019-08-23 00:04

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

陸商務部：美加徵關稅對大陸經濟影響完全可控

2019-08-22 15:59

陸學者：網路簡化傳播兩岸複雜問題 恐加深對抗

2019-08-22 15:50

陸十一電影「我和我的祖國」曝光 聚焦1997年香港回歸

2019-08-22 14:52

我購買F-16V戰機 共軍少將：吹著口哨走夜路

2019-08-22 14:43

共軍075兩棲攻擊艦將下水 陸專家：角色更甚航母

2019-08-22 14:22

劉結一喊話台灣法學界：為和平統一作出貢獻

2019-08-22 12:21

共軍少將：當前台海更嚴峻 絕不容忍搞台獨分裂

2019-08-22 11:41

F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18

梁振英否認致函英國會議員促停不實言論

2019-08-22 11:09

美售台F-16V 國台辦再批：蔡政府將台灣民眾帶上絕路

2019-08-22 09:27

陸日韓外長會 加速自貿區談判

2019-08-22 00:43

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

王毅談香港情勢 促各方採客觀公正立場

2019-08-21 15:46

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

武警在深圳演練 港人大常委譚耀宗認為不需出動駐軍

2019-08-21 13:41

中日韓外長會晤 王毅強調反對單邊主義

2019-08-21 12:17

學者楊力宇逝世 大陸國台辦表哀悼

2019-08-21 12:14

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

陸強化維穩 國保局長升任公安部長助理

2019-08-21 10:45

人民日報：美國濫施懲罰性關稅自食苦果

2019-08-21 10:37

日防陸侵離島 擬增電子戰隊

2019-08-21 00:42

港警私刑虐打6旬翁 2涉案人被捕

2019-08-21 00:42

港警救形象？ 「連儂牆」砍人案 火速逮嫌犯

2019-08-21 00:42
看更多

熱門文章

他們，拒絕開學》「香港都要沒了⋯⋯」15歲名校生淚訴，帶著被捕須知卡、串聯罷課，一夜長大

2019-08-23 11:52

香港十所大學學生會宣布 9月2日起罷課兩周

2019-08-23 10:56

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

女示威者稱遭脫光搜身 指女警以「享受」眼神上下打量

2019-08-23 15:15

捲尾猴磨石頭鑿爆動物園玻璃嚇到跑走 職員：牠比同類聰明

2019-08-23 10:01

被指對香港問題不表態 柯文哲：隔壁住神經病要跟他吵？

2019-08-23 15:54

反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

2019-08-23 12:21

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

香港反送中抗爭可能的意外受益者：澳門旅遊業

2019-08-23 11:50

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

YouTube關抹黑反送中頻道 中國外交部：14億人不可能被封殺

2019-08-23 19:08

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

反送中「雙高」特色 港民調對2大前景很悲觀

2019-08-23 00:04

鄭文傑遭指嫖娼 中國外交部：英國無權關切

2019-08-23 16:37

好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

華為：美國臨時許可延期90天沒價值 華為已逐步習慣

2019-08-23 16:47

港鐵處理反送中手法 中共中央點名三宗罪

2019-08-23 17:34

他與朋友比腕力 「啪嗒」一聲手臂當場斷2截

2019-08-23 16:54

劉亦菲挺港警遭杯葛 環球時報搶救「花木蘭」

2019-08-23 13:16

鄭文傑被控賣淫嫖娼遭拘留 家屬斥捏造罪名

2019-08-23 17:28

蘋果擬用京東方OLED面板

2019-08-23 02:00

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58

反送中／台南市議會通過提案 譴責港府侵害人權

2019-08-23 12:26

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

他網購二手蘋果手表 竟收到4顆蘋果和一支兒童手表

2019-08-23 16:16

人民幣兌美元中間價失守7.05 續創11年半以來新低

2019-08-23 10:21

解僱港龍空勤主席 國泰航空：須遵守中國法規

2019-08-23 15:48

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

加拿大總理嗆「抗中」 北京促反省錯誤

2019-08-23 15:53

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

港龍工會主席疑因Fb言論被解雇 指公司拒絕提供原因

2019-08-23 14:10

香港機場禁制令獲准延長 法官稱機場運作暢順至為重要

2019-08-23 12:01

得到上海相關部門協助 高島屋不退出大陸了

2019-08-23 14:10

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

地鐵站內抗議人士持滅火器與警方對峙

2019-08-23 00:04

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

大陸首隻複製警犬正式加入警隊 未來可望成批量產

2019-08-23 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top