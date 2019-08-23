陸法學學者提出 「以我為主」的主場統一新思維

2019-08-23 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



蔡政府全面反制「習五點」，北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍23日表示，在民進黨有意的持續操作之下，台灣法制已經完成了對九二共識和一國兩制的完全封堵，一國兩制在台灣的討論也陷入重重困境，他提出「以我為主」的「主場統一」新思維。

田飛龍23日在「兩岸和平發展法學論壇」上表示，一國兩制的實踐可透過港澳對台灣做示範，以及讓國際社會看見對台灣未來安置方式的理解和認可，但是，香港逃犯條例修訂的爭議至今還沒有解決，他稱，「一國兩制在兩岸關係、中美關係、國際社會上同樣面臨著觀念危機和信用危機」，他表示，在多重危機之下，被逼迫著要去思考兩岸關係憲制突破應該要有現實化、理性化的指導思想和操作路徑。

他指出，民進黨「國安五法」不僅阻擋住了政治協議通過的可能性，也擋住了一國兩制台灣方案進行和平協商的任何制度可能性，且敢於正面討論這個問題的台灣政治領導人物也很少，不管是選舉語言或是政治壓力，都表明一國兩制在台灣的討論陷入了重重困境。

他提出「主場統一」新思維，不同於原來以九二共識和和平發展的「漸進統一」模式。

他說，未來一國兩制的台灣方案設計，除在主權秩序上更為嚴謹，不能形成埋下國家再分裂隱患的制度設計，在主權秩序得到鞏固的同時，國際空間安排將更加靈活。未來協商談判要點包括軍事組織權、司法權、教育權、國際空間參與權、台灣居民的公民權等。

武漢大學法學院副研究員段磊則表示，「一個中國」原則是構成「兩制」台灣方案的基礎和底線，最主要的問題不是兩制具體形式的制度探索，而是兩岸在「一國」這個問題上沒有共識和基礎，如果這個認知都不能統一，那麼後面的問題都沒有談的基礎。