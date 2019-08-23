陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸國家文化和旅遊部市場管理司23日在國新辦舉行吹風會。（香港電台） 分享 facebook 大陸國家文化和旅遊部市場管理司司長劉克智今天出席北京國務院新聞辦吹風會，談到大陸旅遊市場時表示，本月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點，是鑑於兩岸關係的決定。他說，民進黨當局不斷推進台獨活動、煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。

香港電台報導，劉克智說，兩岸關係早日回到和平發展的正確軌道，大陸居民赴台旅遊才能夠盡快恢復正常健康的發展局面，但他沒有回應有關措施何時結束。