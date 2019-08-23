親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸國家文化和旅遊部市場管理司23日在國新辦舉行吹風會。（香港電台）
大陸國家文化和旅遊部市場管理司23日在國新辦舉行吹風會。（香港電台）
分享
大陸國家文化和旅遊部市場管理司司長劉克智今天出席北京國務院新聞辦吹風會，談到大陸旅遊市場時表示，本月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點，是鑑於兩岸關係的決定。他說，民進黨當局不斷推進台獨活動、煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。

香港電台報導，劉克智說，兩岸關係早日回到和平發展的正確軌道，大陸居民赴台旅遊才能夠盡快恢復正常健康的發展局面，但他沒有回應有關措施何時結束。

北京民進黨國務院

相關新聞

福建金門通水滿一年 國台辦：已供水近390萬噸

2019-08-23 19:17

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52

兩岸交流 學者提3原則3路徑

2019-08-23 00:04

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

陸商務部：美加徵關稅對大陸經濟影響完全可控

2019-08-22 15:59

陸學者：網路簡化傳播兩岸複雜問題 恐加深對抗

2019-08-22 15:50

陸十一電影「我和我的祖國」曝光 聚焦1997年香港回歸

2019-08-22 14:52

我購買F-16V戰機 共軍少將：吹著口哨走夜路

2019-08-22 14:43

共軍075兩棲攻擊艦將下水 陸專家：角色更甚航母

2019-08-22 14:22

劉結一喊話台灣法學界：為和平統一作出貢獻

2019-08-22 12:21

共軍少將：當前台海更嚴峻 絕不容忍搞台獨分裂

2019-08-22 11:41

F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18

梁振英否認致函英國會議員促停不實言論

2019-08-22 11:09

美售台F-16V 國台辦再批：蔡政府將台灣民眾帶上絕路

2019-08-22 09:27

陸日韓外長會 加速自貿區談判

2019-08-22 00:43

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

王毅談香港情勢 促各方採客觀公正立場

2019-08-21 15:46

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

武警在深圳演練 港人大常委譚耀宗認為不需出動駐軍

2019-08-21 13:41

中日韓外長會晤 王毅強調反對單邊主義

2019-08-21 12:17

學者楊力宇逝世 大陸國台辦表哀悼

2019-08-21 12:14

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

陸強化維穩 國保局長升任公安部長助理

2019-08-21 10:45

人民日報：美國濫施懲罰性關稅自食苦果

2019-08-21 10:37

日防陸侵離島 擬增電子戰隊

2019-08-21 00:42

港警私刑虐打6旬翁 2涉案人被捕

2019-08-21 00:42

港警救形象？ 「連儂牆」砍人案 火速逮嫌犯

2019-08-21 00:42

東風17現身 陸再添「航母殺手」

2019-08-21 00:42

陸GPS衛星全球最多 美安保隱憂？

2019-08-21 00:42
看更多

熱門文章

鄭文傑被中共指控嫖妓 陸網友：「又一個被嫖妓！」

2019-08-22 21:29

他們，拒絕開學》「香港都要沒了⋯⋯」15歲名校生淚訴，帶著被捕須知卡、串聯罷課，一夜長大

2019-08-23 11:52

香港十所大學學生會宣布 9月2日起罷課兩周

2019-08-23 10:56

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

女示威者稱遭脫光搜身 指女警以「享受」眼神上下打量

2019-08-23 15:15

被指對香港問題不表態 柯文哲：隔壁住神經病要跟他吵？

2019-08-23 15:54

反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

2019-08-23 12:21

捲尾猴磨石頭鑿爆動物園玻璃嚇到跑走 職員：牠比同類聰明

2019-08-23 10:01

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

香港反送中抗爭可能的意外受益者：澳門旅遊業

2019-08-23 11:50

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

反送中「雙高」特色 港民調對2大前景很悲觀

2019-08-23 00:04

好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15

鄭文傑遭指嫖娼 中國外交部：英國無權關切

2019-08-23 16:37

劉亦菲挺港警遭杯葛 環球時報搶救「花木蘭」

2019-08-23 13:16

香港反送中運動 泛民與政府死結打不開

2019-08-22 20:11

港鐵處理反送中手法 中共中央點名三宗罪

2019-08-23 17:34

他與朋友比腕力 「啪嗒」一聲手臂當場斷2截

2019-08-23 16:54

YouTube關抹黑反送中頻道 中國外交部：14億人不可能被封殺

2019-08-23 19:08

華為：美國臨時許可延期90天沒價值 華為已逐步習慣

2019-08-23 16:47

蘋果擬用京東方OLED面板

2019-08-23 02:00

鄭文傑被控賣淫嫖娼遭拘留 家屬斥捏造罪名

2019-08-23 17:28

猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

反送中／台南市議會通過提案 譴責港府侵害人權

2019-08-23 12:26

人民幣兌美元中間價失守7.05 續創11年半以來新低

2019-08-23 10:21

他網購二手蘋果手表 竟收到4顆蘋果和一支兒童手表

2019-08-23 16:16

解僱港龍空勤主席 國泰航空：須遵守中國法規

2019-08-23 15:48

深圳升格示範區 新華社：香港的作用不可替代

2019-08-23 16:47

陸文旅部：民進黨搞台獨，破壞陸客赴台個人遊條件

2019-08-23 18:56

港龍工會主席疑因Fb言論被解雇 指公司拒絕提供原因

2019-08-23 14:10

香港機場禁制令獲准延長 法官稱機場運作暢順至為重要

2019-08-23 12:01

得到上海相關部門協助 高島屋不退出大陸了

2019-08-23 14:10

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

地鐵站內抗議人士持滅火器與警方對峙

2019-08-23 00:04

加拿大總理嗆「抗中」 北京促反省錯誤

2019-08-23 15:53

傳加拿大暫停駐港總領事館香港僱員赴大陸出公差

2019-08-23 10:04

天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top