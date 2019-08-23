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陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會日前召開諮詢委員會議，學者在引言報告指出，台灣已長期遭受大陸滲透；有諮詢委員以自身經驗指出，陸方有透過陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊、影響我方師生思想及言論的情形發生。

陸委會表示，這場諮詢會議的主題是「為強化防衛性民主，我國如何防範管制境外勢力滲透干預之問題」，學者在引言報告指出，台灣已長期遭受大陸滲透，中共在傳統情報領域、網路領域、電磁領域、心理認知領域等領域，對我進行輿論戰、心理戰、法律戰。

該學者指出，其中最值得關注的是心理認知領域的作戰方式，資訊散布不只是在網路空間而已，中共的資訊攻擊對象更及於實體上人與人之間連結的加強與裂解。解決之道可能在於提升公眾媒體識讀能力、更好的在地組織與之對抗，以及透過法律方式斷裂其攻擊節點、予以處罰及嚇阻等。

有諮詢委員以自身經驗及觀察指出，大陸對於學術界及教育界的滲透手法相當細膩，包括邀請我方人士赴陸並給予全程招待，或以學術互訪為名、行招待旅遊之實，間接影響我方人士的觀點及立場；也有透過陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊、影響我方師生思想及言論之情形。

也有諮詢委員表示，可思考如何加強與臉書(Facebook)、推特(Twitter)等大型網路媒體平台進行合作，掌握網軍行為模式及其協力者的相關資訊，以防範大陸的資訊攻擊。

另有委員指出，可系統性蒐整相關案例予以揭露、對照，以提升公眾媒體識讀能力。還有委員表示，應整合情報系統及社會相關部門，針對資訊攻擊予以有效因應，或可仿天災警示方式建立假消息通報機制。

有委員建議，問題根源在於境外勢力透過影響力滲透方式，對台灣發動非典型的不對稱戰爭，部分攻擊行為表面上是民主社會常見的說服行為，實則為境外勢力介入的國家行為，對於非違法、態樣更廣泛的擴大影響力行為，須積極研議應處之道。

陸生陸委會

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