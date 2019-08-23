鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制

2019-08-23 13:17 世界日報 北京23日電



鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制 (取材自中新網) 分享 facebook

22日是前中央領導人鄧小平誕辰115周年，鄧小平家鄉四川廣安市舉行系列紀念活動，在此同時，人民日報旗下微信公號「人民閱讀」則發表題為「鄧小平廢除領導職務終身制」的文章，引發關注。

中新網報導，鄧小平故里銅像廣場22日舉行紀念鄧小平誕辰115周年獻花儀式，鄧小平原身邊工作人員張寶忠中將、四川省委第二巡視組以及廣安市四大班子領導等向鄧小平銅像敬獻花籃並三鞠躬，表達對鄧小平的無限敬仰與懷念。

鄧小平誕辰115周年 官媒談廢領導終身制 (取材自中新網) 分享 facebook

報導指出，在鄧小平故居陳列館廣場，「風采—警衛祕書眼中的鄧小平」展正式開展，此次展覽分心繫人民、生活情趣兩大部分，集中展示了張寶忠中將捐贈的80張圖片，記述鄧小平作老一輩革命家所展現出的崇高風範，展示了一代偉人偉大而又平凡、樸實而又親切的另一面。

另據明報報導，「人民閱讀」同步刊登文章指出，廢除領導幹部職務終身制，建立退休制度，是鄧小平成為第二代領導集體的核心之後提出的一個重要主張。文中指早在1977年，他在重新恢復領導職務之時，就提出了幹幾年便退下來的要求鄧小平說「選拔接班人這件事情不能拖，否則，搞四個現代化就會變成一句空話」，並講述鄧小平從1980年起即開始做退休的準備工作。

國家主席習近平上台後，去年3月以超過9成9的比率，通過修憲案，將習近平思想、國家監察委員會等內容入憲；修憲同時通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」規定，習近平可望延任到2023年之後。