陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



《新時代的中國國防》白皮書起草人之一、大陸軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟昨（22）日表示，共軍加強以海上方向為重點的軍事鬥爭準備，艦機「繞島巡航」的目的，就是在嚴正警告外部干涉勢力和台獨，不要玩火自焚。

中評社報導，陳榮弟昨是在中華全國新聞工作者協會舉辦的新聞茶座上，做上述表示。

陳榮弟指出，大陸官方在上個月24日，發表《新時代的中國國防》白皮書，這是1998年以來，大陸發表的第10部國防白皮書。

他認為，美國調整國家安全戰略、國防戰略和軍事戰略，明確把中國大陸作為首要戰略競爭對手，挑起中美經貿摩擦、在台灣問題上屢屢挑戰大陸政策底線，干涉西藏、新疆、香港等大陸內政，在南海搞所謂的自由航行，高頻率、大尺度抵近大陸沿海偵察等等，這一切都增加了大陸國家安全環境的複雜性和不確定性。

陳榮弟指出，新版國防白皮書指出，中國大陸仍處於發展的重要戰略機遇期，同時也面臨多元複雜的安全威脅和挑戰。特別是當前，台海形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，在分裂道路上越走越遠。

他稱，美國頻頻介入台灣事務，一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海局勢穩定，嚴重損害中美關係。在這樣的情況下，大陸政府透過國防白皮書向國際社會表達中國大陸的嚴正立場和戰略決心，即解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。