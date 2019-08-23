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天安門毛澤東像畫師王國棟今晨去世

2019-08-23 09:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

今（23）日淩晨1時許，天安門毛澤東畫像的畫師王國棟在北京第六醫院去世，享年88歲。他繪製的毛澤東像從1964年5月1日第一次懸掛在天安門城樓上，是毛畫像的第八個版本，該版本一直沿用至今。

北京日報報導，王國棟1931年出生於北京，1978年至1981年曾任第五屆大陸全國政協委員，也曾獲大陸全國勞動模範稱號，1992年起獲得國務院津貼。

王國棟的徒弟、北京歌華文化發展集團總監石京生表示，他聽王國棟說，1964年因上一任毛澤東像繪製出現品質不穩定的情況，官方決定將這項任務交給北京市美術公司（後來發展為北京歌華文化發展集團有限公司），由王國棟負責。

王國棟一接手就是20年，也正是在他接手後，天安門城樓的毛澤東像確定為高6.4公尺、寬5公尺的固定尺寸。

除了天安門城樓上的毛澤東畫像，印刷版的彩色毛澤東像等，也都是由他繪製。直到1980年代初，他才將這項任務交給北京市美術公司肖像組的10位徒弟們。

報導稱，王國棟擔任大陸全國政協委員會期間，曾有機會分得一套三居室，但他把機會讓給別人，自己一直居於陋室。直到去世前幾年，因陋室條件不好，他騎自行車出去買醋想消除屋內異味，不慎跌倒傷了筋骨，留下病根，身體漸漸轉差。

王國棟。圖：北京日報
王國棟。圖：北京日報
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北京毛澤東天安門

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