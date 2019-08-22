親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

鎮壓「反殖民騷亂」？印尼軍隊進駐西巴布亞省

接待日本賓客遲到25分鐘挨轟 韓國瑜：日方都諒解

劉結一喊話台灣法學界：為和平統一作出貢獻

2019-08-22 12:21聯合報 記者許依晨╱即時報導

第八屆「兩岸和平發展法學論壇」今天在天津舉行，約有70多名台灣法律學界人士出席，大陸國台辦主任劉結一致詞時，向在場人士喊話要肩負起「激濁揚清」的責任，「希望兩岸法律界同胞用好和平發展法學論壇的這個重要的交流平台，凝聚智慧，為祖國和平統一實踐，共創兩岸關係和祖國美好未來作出貢獻」。

論壇主持人介紹，這次論壇得到台灣18個法學組織和法學機構的響應，共有70多名台灣法學法律界專家學者出席。

劉結一在致詞中指出，本屆論壇以「深化兩岸融合發展，保障台胞合法權益」為主題，聚焦兩岸融合發展的現實需要，將深化兩岸法律界專家學者的共識，為促進兩岸同胞交流合作，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程作出貢獻。

他指出，2008年至今大批台胞踴躍參加國家司法考試和統一法律職業資格考試，已有415人被授予法律職業資格，通過率超過參考人員平均水準，百餘名台胞在大陸仲裁機構受聘為仲裁員，越來越多的台胞在大陸擔任人民調解員、人民陪審員、檢查聯絡員，歡迎更多的台灣法律同胞來到大陸。

他重申，「兩岸關係好，台灣才會好」，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持這個原則，兩岸關係就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切實利益，「這是兩岸關係發展歷程反覆證明的事實」。

劉結一說，民進黨拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，極少數台獨分裂分子不斷生事，加緊勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，甚至使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展，這些行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展，與兩岸同胞為敵，逆時代潮流而動都註定失敗。

大陸國台辦主任劉結一在「兩岸和平發展法學論壇」致詞時，向在場兩岸法界人士喊話要肩...
大陸國台辦主任劉結一在「兩岸和平發展法學論壇」致詞時，向在場兩岸法界人士喊話要肩負起「激濁揚清」的責任。記者許依晨／攝影
分享
第八屆「兩岸和平發展法學論壇」今天在天津舉行，主辦單位介紹，論壇得到台灣18個法...
第八屆「兩岸和平發展法學論壇」今天在天津舉行，主辦單位介紹，論壇得到台灣18個法學組織和法學機構的響應，共有70多名台灣法學法律界專家學者出席。記者許依晨／攝影
分享

劉結一民進黨台獨

相關新聞

共軍少將：當前台海更嚴峻 絕不容忍搞台獨分裂

2019-08-22 11:41

F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18

美售台F-16V 國台辦再批：蔡政府將台灣民眾帶上絕路

2019-08-22 09:27

梁振英否認致函英國會議員促停不實言論

2019-08-22 11:09

陸日韓外長會 加速自貿區談判

2019-08-22 00:43

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

王毅談香港情勢 促各方採客觀公正立場

2019-08-21 15:46

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

武警在深圳演練 港人大常委譚耀宗認為不需出動駐軍

2019-08-21 13:41

中日韓外長會晤 王毅強調反對單邊主義

2019-08-21 12:17

學者楊力宇逝世 大陸國台辦表哀悼

2019-08-21 12:14

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

陸強化維穩 國保局長升任公安部長助理

2019-08-21 10:45

人民日報：美國濫施懲罰性關稅自食苦果

2019-08-21 10:37

日防陸侵離島 擬增電子戰隊

2019-08-21 00:42

港警私刑虐打6旬翁 2涉案人被捕

2019-08-21 00:42

港警救形象？ 「連儂牆」砍人案 火速逮嫌犯

2019-08-21 00:42

東風17現身 陸再添「航母殺手」

2019-08-21 00:42

陸GPS衛星全球最多 美安保隱憂？

2019-08-21 00:42

英國駐港領館職員失蹤 警方追查中

2019-08-20 22:46

法媒：中國在加勒比海發展 一步步排除台灣存在

2019-08-20 22:26

國台辦副主任批台獨是民族敗類 終將被審判

2019-08-20 20:30

稱兩岸遇阻 國台辦：寄望於台灣人民方針不會變

2019-08-20 20:17

陳明通拜會翁章梁 強調不反對兩岸城市文化與經貿交流

2019-08-20 18:14

陸官媒總編：美向台出售多少武器 中國就少買多少美國農產品

2019-08-20 16:35

上網用衛星 陸中星18號升空後反應異常

2019-08-20 16:10

北戴河會議結束 習近平考察嘉峪關關城

2019-08-20 15:18

旅遊兼比賽 嘉市消防小隊長在國際賽得佳績

2019-08-20 14:44

自認國台辦是對手關係 柯文哲嗆蔡衍明：要不要回答一下

2019-08-20 11:17

華為寬限期延90天 46家子公司仍被列黑名單

2019-08-20 10:19

美售台F-16V戰機 陸官媒嗆：摧毀台灣所有外購軍備

2019-08-20 09:40

楊力宇過世 當年鄧小平見他首提「一國兩制」

2019-08-20 00:31

我表態給予人道救援 國台辦：停止插手香港

2019-08-20 00:31

川普售台F-16V戰機 國台辦左批美國右罵蔡英文

2019-08-19 20:13

川普批准售台戰機 陸嗆：立即取消，將採必要措施

2019-08-19 16:28

北京瞭望／深圳建「先行示範區」 香港之死替代案？

2019-08-19 16:26
看更多

熱門文章

一定要坐男友旁！情侶無法換位 竟朝空姐臉上潑熱水

2019-08-21 15:37

英籍港警官遭批「黑警」下場超慘…個資肉搜、妻女被辱

2019-08-22 11:00

又有直播主忘記關鏡頭 瑜珈辣妹更衣過程全被看光

2019-08-21 20:25

吃了幾顆花生夫妻從此陰陽兩隔 夫一句話驚呆醫生

2019-08-21 18:00

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

中共人大：維持一夫一妻制 符合國情和文化傳統

2019-08-21 14:41

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

英駐港領館人員失蹤13天 陸證實拘留

2019-08-22 00:43

男友買情趣內衣竟買到袈裟裝 女友分手：不想回憶

2019-08-21 21:48

F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18

女警帶「蛇腰胸器」上街爆紅！辣模FB曬照回嗆 網嗨：看你就夠

2019-08-21 20:18

陸客不來港客也因反送中變少 台灣觀光行業挫咧等

2019-08-21 21:29

元朗今夜不平靜 示威人士一度與警方對峙

2019-08-21 23:31

美售台F-16V 國台辦再批：蔡政府將台灣民眾帶上絕路

2019-08-22 09:27

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

鴻海投資 曠視將申請掛牌

2019-08-22 00:21

世界最高書店美夢夢醒 誠品上海店確定解約

2019-08-21 15:10

美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25

陸數字貨幣流通 腳步近了

2019-08-21 23:13

反送中解套？ 民團：林鄭快回應五大訴求

2019-08-22 00:43

劉結一喊話台灣法學界：為和平統一作出貢獻

2019-08-22 12:21

台灣醫護撐香港！百名醫護台大醫院前快閃聲援

2019-08-21 18:32

反送中浪潮中 香港人大舉買進大馬房產

2019-08-21 19:14

環時蒐集香港示威現場台灣元素 台旅客受禮遇竟也列入

2019-08-22 12:27

全球11報刊廣告「因地異版」 籲全球關注香港過度警力

2019-08-21 15:47

共軍少將：當前台海更嚴峻 絕不容忍搞台獨分裂

2019-08-22 11:41

怕惹惱北京！阿里巴巴傳暫停在港IPO計畫

2019-08-21 17:43

議員：港風暴 京設「十一死線」未來10天是平息黃金期

2019-08-21 13:40

環時記者「被圍」翻版？港媒要求看廣東女記者證件

2019-08-21 14:40

聲援香港反送中 網友發起遮眼串連活動

2019-08-22 10:48

林鄭月娥周六邀各界人士商討如何構建對話平台

2019-08-21 19:24

破離婚傳聞…劉強東、奶茶妹甜蜜同框再同回愛巢

2019-08-21 15:09

林鄭月娥周六首邀各界人士談構建對話平台

2019-08-21 15:08

福建南安／鄭成功陵園 一代英雄永垂不朽

2019-08-22 02:02

又回主人身邊！中國首隻複製貓「大蒜」滿月

2019-08-21 14:41

王毅談香港情勢 促各方採客觀公正立場

2019-08-21 15:46

英領館港籍僱員遭拘留 環時：英國無置喙空間

2019-08-22 10:25

福建南安／國姓爺光輝傳奇

2019-08-22 02:02

武警在深圳演練 港人大常委譚耀宗認為不需出動駐軍

2019-08-21 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top