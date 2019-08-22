劉結一喊話台灣法學界：為和平統一作出貢獻

2019-08-22 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



第八屆「兩岸和平發展法學論壇」今天在天津舉行，約有70多名台灣法律學界人士出席，大陸國台辦主任劉結一致詞時，向在場人士喊話要肩負起「激濁揚清」的責任，「希望兩岸法律界同胞用好和平發展法學論壇的這個重要的交流平台，凝聚智慧，為祖國和平統一實踐，共創兩岸關係和祖國美好未來作出貢獻」。

論壇主持人介紹，這次論壇得到台灣18個法學組織和法學機構的響應，共有70多名台灣法學法律界專家學者出席。

劉結一在致詞中指出，本屆論壇以「深化兩岸融合發展，保障台胞合法權益」為主題，聚焦兩岸融合發展的現實需要，將深化兩岸法律界專家學者的共識，為促進兩岸同胞交流合作，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程作出貢獻。

他指出，2008年至今大批台胞踴躍參加國家司法考試和統一法律職業資格考試，已有415人被授予法律職業資格，通過率超過參考人員平均水準，百餘名台胞在大陸仲裁機構受聘為仲裁員，越來越多的台胞在大陸擔任人民調解員、人民陪審員、檢查聯絡員，歡迎更多的台灣法律同胞來到大陸。

他重申，「兩岸關係好，台灣才會好」，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持這個原則，兩岸關係就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切實利益，「這是兩岸關係發展歷程反覆證明的事實」。