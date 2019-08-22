共軍少將：當前台海更嚴峻 絕不容忍搞台獨分裂

2019-08-22 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共解放軍軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟少將今天在北京表示，美國在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，增加大陸國家安全複雜性和不確定性。他並稱，搞台獨搞分裂，中國軍隊絕不容忍。

據官方香港電台報導，陳榮弟今天出席中國記協茶座時表示，美國明確把中國作為首要的戰略競爭對手，挑起中美經貿摩擦，在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，干涉西藏、新疆、香港等中國內政，在南海搞所謂的自由航行，高頻率、大尺度遞進中國沿海偵察，這些都增加中國國家安全複雜性和不確定性。

他提到，當前台海形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，在分裂道路越走越遠，美國頻頻介入台灣事務，一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海局勢穩定，嚴重損害中美關係。

他並稱，解決台灣問題、實現國家完全統一是中華民族根本利益，以及實現中華民族偉大復興必然要求，搞台獨搞分裂，中國人民絕不答應，中國政府絕不允許，中國軍隊絕不容忍。