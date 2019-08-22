中國在運核電機組47台 排名全球第3

2019-08-22 11:23 中央社 上海22日電



中國核學會21日表示，截至今年6月底，中國在運核電機組47台，裝機容量4873萬千瓦，位居全球第3。先前有說法表示，中國在未來將取代美國，成為全球最大核電國。

澎湃新聞報導，中國核學會2019年學術年會21日在內蒙古包頭市開幕，並發布前述消息。中國核學會學術年會是中國核科技界學科設置最全、規模最大的學術交流平台，每2年舉辦一次，先前已舉辦5屆。

中國核學會理事長王壽君在會上表示，「十三五」（第13個5年計畫，2016-2020年）期間，中國核電投產約1900萬千瓦、開工760萬千瓦以上，預計2020年裝機容量達到5103萬千瓦。

王壽君稱，中國核電自主創新體系不斷完善，核電關鍵設備和材料國產化率顯著提高，形成以華龍一號、國和一號為代表的自主三代核電技術，同時快堆和高溫氣冷堆示範工程進展順利，小型反應堆研發和示範工程積極推進中。

他表示，中國核技術相關應用已在輻照加工、核醫學、公共安全等方面形成一定的產業規模。近年中國核技術應用產業規模年增逾20%，年產值達人民幣數千億元。可以說，「中國核工業迎來了第二個春天」。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（FatihBirol）在2018年8月21日出席倫敦國際石油週會議時表示，未來20年，中國核能發電量預料將增加2倍多，取代美國成為全球最大核電國。

比羅爾當時表示，全球目前在建核電廠約60座，其中1/3以上在中國，中國核電廠數量不斷增加。據IEA網站數據，到2040年，核電在中國總電力供應的比重將達4%，高於2016年的2%。

澎湃新聞今年7月曾報導，中國核電廠建設時隔3年再啟動。截至6月底，已有山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電專案已經開工或核准開工。漳州核電廠建成後，將是距離台灣第3近的核電廠。