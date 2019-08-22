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F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國政府正式批准對台出售66架F-16V戰鬥機，讓外界認為F-16V能對抗殲20，解放軍空軍航空雜誌社副編審傅前哨大校表示，如果F-16V真的能對抗殲-20，美國為什麼還要花高價採購F-35隱形戰鬥機。

環球時報報導，針對F-16V能靠紅外追蹤系統（IRST）和隱形塗料對抗殲20的說法，傅前哨表示，隱形塗料只占隱形能力的10%到20%，戰機的隱形能力主要體現在外形設計上，隱形塗料和隱形外形存在質的差別。

他指出，綜合起來看，F-16V性能的確有所提升，但性能提升抵不上單價猛增，性價比其實是在下降，「台灣當局花大錢討好美國，根本達不到目的，更無法改變台海格局。」

F-16V是否真能改變台海戰力平衡，香港南華早報引用專家的話指出，單靠F-16V不會改變兩岸的軍力對比，解放軍已發展出涵蓋陸海空，由戰機、導彈、戰艦、衛星與其他要素組成的立體作戰系統，這是台灣所缺乏的。

傅前哨也認為，未來的戰爭講究體系對抗，僅靠提升單個裝備的性能，不可能真正提高總體作戰能力，「台灣機場永遠固定在某個地方，時刻處於地對地、空對地等各種武器覆蓋之下，機場沒了，飛機還能起飛？」

解放軍空軍航空雜誌社副編審傅前哨大校。圖/光明網
解放軍空軍航空雜誌社副編審傅前哨大校。圖/光明網
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F-16解放軍機場

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