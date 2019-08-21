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台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

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美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共外交部發言人耿爽21日下午回應美方計劃向台灣出售總價約80億美元的66架F-16先進戰機及相關設備時強調，中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正的交涉和抗議。中方將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

耿爽在周三下午的外交部例行記者會上重申，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權統一和安全的決心堅定不移，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果，必須完全由美方承擔。

大陸外交部發言人耿爽21日表示，針對美國售台戰機，中方將制裁相關美國公司。（美聯...
大陸外交部發言人耿爽21日表示，針對美國售台戰機，中方將制裁相關美國公司。（美聯社）
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外交部F-16戰機

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