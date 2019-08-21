美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共外交部發言人耿爽21日下午回應美方計劃向台灣出售總價約80億美元的66架F-16先進戰機及相關設備時強調，中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正的交涉和抗議。中方將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。