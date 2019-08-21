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中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16聯合報 記者羅印冲╱即時報導

針對有媒體報導，英國香港總領館一名僱員在訪問深圳期間失蹤，英國政府對此表示關切，中共外交部發言人耿爽今天證實，英國駐港總領館一名香港籍僱員在深圳被行政拘留。

耿爽今天在中共外交部記者會上表示，根據他目前從有關部門了解的情況，這名僱員因為違反中華人民共和國治安管理處罰法，被深圳警方處以行政拘留15天的處罰。

至於英方表態，耿爽表示，對於近來英方在涉港問題上的一系列言行，中方已經多次提出嚴正交涉，要求英方停止發表不負責任的言論，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要再說三道四，英方對此事非常清楚。

中共外交部發言人耿爽。 美聯社
中共外交部發言人耿爽。 美聯社
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