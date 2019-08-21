中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對有媒體報導，英國駐香港總領館一名僱員在訪問深圳期間失蹤，英國政府對此表示關切，中共外交部發言人耿爽今天證實，英國駐港總領館一名香港籍僱員在深圳被行政拘留。

耿爽今天在中共外交部記者會上表示，根據他目前從有關部門了解的情況，這名僱員因為違反中華人民共和國治安管理處罰法，被深圳警方處以行政拘留15天的處罰。