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日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

日本外相河野太郎周二（20日）抵達北京，參加時隔3年重啟的中日韓外長會。除了探訪古北水鎮、爬長城，河野太郎時隔1年再次曬出與中國外交部發言人華春瑩的微笑自拍。

據海外網，河野太郎20日傍晚6時25分左右在Twitter發文稱「久違的自拍」，並配上自己與華春瑩的合影，目前已經得到了超過3.9萬個Like。不少日本網友紛紛留言稱「很棒的笑容」「兩個人都笑得很開心」，有網友也指出「去年兩個人也拍過照片」。

據了解，去年1月，河野太郎訪陸後也曾曬出和華春瑩自拍互動的相片，並配文稱「和一位著名的中國女士」，引發關注。但隨後，日本參議院議員小西洋之卻對河野與中方官員的合影進行批評，聲稱「中方人員只是政府發言人」，指河野的行為是「自降身段」。河野當時則以「還有人在拍照的時候考慮對方的『級別』啊，太累了吧」作為回應。

值得一提是，今年7月，中共外交部網站顯示華春瑩已出任新聞司司長，成為中共首位外交部新聞司女司長，並繼續以發言人的身份主持記者會。而升官後的華春瑩言論更為強硬，尤其是在抨擊美國時。

而在今年8月的此次訪問北京，除了曬出與華春瑩的合影，河野還在Twitter上分享一段短片，拍攝北京近郊的風景，並上載一張自己爬長城的照片，以中文寫道「不到長城非好漢」，看上去相當享受這次訪問北京之旅。

據悉，此次中日韓外長會周三（21日）在北京舉行，由中共國務委員兼外交部長王毅主持會議，河野太郎和韓國外長康京和出席。三方就籌備第八次中日韓領導人會議、三國合作未來發展及共同關心的國際地區問題交換意見。

日本外相河野太郎在推特發出與中共外交部發言人華春瑩合照，稱這是「久違的合照」。（...
日本外相河野太郎在推特發出與中共外交部發言人華春瑩合照，稱這是「久違的合照」。（香港01）
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華春瑩北京外交部

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