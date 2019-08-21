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中日韓外長會晤 王毅強調反對單邊主義

2019-08-21 12:17聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港電台報導，中日韓外長在北京舉行會談，是三年來首次。中共外長王毅、日本外相河野太郎及南韓外長康京和，今天早上在北京郊外會談。日本媒體報導，三人將會討論在北韓無核化問題上合作，以及推動預計今年12月舉行的中日韓首腦會談。

另外，日韓外長下午將舉行雙邊會談，焦點落在二戰強徵勞工賠償問題而惡化的兩國關係，以及兩國互相將對方剔出貿易白名單的措施，即將在星期六到期的《韓日軍事情報保護協定》，亦會成為會談討論議題。

康京和與河野太郎昨晚出席中方歡迎晚宴期間，並無交談。王毅說，在當前單邊主義盛行情況下，三國應該團結一致，共同迎接挑戰，合作要超越彼此分歧及矛盾，致力於地區和平穩定及共同繁榮。

另據新華社，王毅希望日韓協商妥處目前分歧。

王毅與河野太郎會面時表示，中日關係進一步改善發展成果來之不易，雙方應倍加珍惜和密切溝通，為下一階段高層政治交往創造必要條件和良好氛圍；王又指，中日應加強多邊領域合作，反對一切形式的保護主義和單邊主義。

王毅同時闡明中方在中日間敏感問題上的原則立場，強調雙方應加強風險防控，建設性處理矛盾分歧，以及中方反對美方試圖在區內部署陸基中程導彈的原則立場。河野太郎則表示，日方願與中方密切配合，確保下階段高層政治交往取得積極成果，並重申日方將繼續堅持專守防衞政策。

會後河野向記者表示，就香港局勢向王毅表達了關注，盼能透過和平對話令局勢回復平靜，指以自由開放的形式讓香港繼續繁榮下去是很重要。

在與康京和會面時，王毅表示中韓關係發展良好，希望韓方積極參與共同開拓第三方市場，加速自貿協定第二階段談判，當前尤其要加強高科技和創新領域合作，密切多邊框架內協調；中日韓應共同維護多邊主義和自由貿易，希望日韓通過對話協商妥處目前分歧。康京和表示，韓方願與中方共同努力，繼續拓展韓中關係的廣度和深度，雙方就朝鮮半島問題交換了意見。

中日外長會談。（中新社照片）
中日外長會談。（中新社照片）
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中共與南韓外長會談。（中新社照片）
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王毅香港北京

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