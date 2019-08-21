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陸強化維穩 國保局長升任公安部長助理

2019-08-21 10:45聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

在香港形勢嚴峻下，中共公安部國內保衛局局長升官。中共國務院昨天任免國家工作人員，任命陳思源為公安部部長助理。

五十五歲的陳思源是公安部常務副部長、北京市公安局局長王小洪的嫡系，而王小洪則被視為中共習近平的人馬。

據星島日報，陳思源曾任北京市公安局宣武分局局長、西城分局局長，北京市公安局副局長、市委政法委副書記、市國安辦常務副主任、市維穩辦主任，不久前擔任公安部一局（國內保衞局）局長，預料他升任部長助理之後仍執掌國保局。

陳思源1964年11月生，安徽含山人，中共中央黨校在職研究生。

在香港形勢嚴峻下，中共公安部國內保衛局局長升為公安部部長助理。（百科知識網照片）
在香港形勢嚴峻下，中共公安部國內保衛局局長升為公安部部長助理。（百科知識網照片）
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