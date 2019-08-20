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被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

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國台辦副主任批台獨是民族敗類 終將被審判

2019-08-20 20:30聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦副主任龍明彪今（20）日表示，少數台獨勢力儘管現在猖獗一時，但他們終究無法阻擋兩岸關係向前發展、祖國必將統一的歷史大勢。這些民族敗類就像抗戰時期那些賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。

中新社報導，龍明彪是在第三屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會上致詞時，做上述表示。他希望兩岸各界共同弘揚和傳承抗戰精神，維護兩岸關係和平發展。

龍明彪表示，抗日戰爭激發了中華民族的高度覺醒、空前團結，國共兩黨精誠合作，在全國範圍內建立起抗日民族統一戰線，全體中華兒女不分黨派、民族、階層，同仇敵愾，共赴國難。唯有如此，中國人民才能取得近代以來抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，遭受日本殖民奴役50年的台灣，也因抗戰勝利才能得以光復，重回祖國的懷抱。

龍明彪表示，當前兩岸關係和平發展遭遇阻礙，面臨複雜嚴峻形勢。民進黨當局不斷推動各種「去中國化」的台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，肆意打壓威脅從事兩岸交流的台灣民間團體和人士，甚至美化日本殖民統治，挾洋自重，甘當西方反華勢力圍堵遏制中國的幫兇。

他稱，少數台獨勢力儘管現在猖獗一時，但他們終究無法阻擋兩岸關係向前發展、祖國必將統一的歷史大勢。這些民族敗類就像抗戰時期那些賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。

龍明彪表示，無論台海局勢如何變化，大陸寄希望於台灣人民的方針不會改變，為台灣同胞謀福祉的努力不會放棄，積極深化兩岸交流合作、促進融合發展的政策不會動搖，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的決心堅定不移。

大陸國台辦副主任龍明彪。圖／取自中國台灣網
大陸國台辦副主任龍明彪。圖／取自中國台灣網
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抗日戰爭抗戰台獨國台辦

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