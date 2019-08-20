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稱兩岸遇阻 國台辦：寄望於台灣人民方針不會變

2019-08-20 20:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國台辦副主任龍明彪表示。 圖／聯合報系資料照片
大陸國台辦副主任龍明彪表示。 圖／聯合報系資料照片
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第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」20日在廣西南寧舉行，大陸國台辦副主任龍明彪致詞時表示，「希望兩岸各界共同弘揚和傳承抗戰精神，在中華民族偉大復興的旗幟下團結起來，維護兩岸關係和平發展」。

中新社報導，龍明彪表示，抗日戰爭激發了中華民族的高度覺醒、空前團結，國共兩黨精誠合作，在全國範圍內建立起抗日民族統一戰線，全體中華兒女不分黨派、民族、階層，同仇敵愾，共赴國難，「中國人民才能取得近代以來抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，遭受日本殖民奴役50年的寶島台灣，也因抗戰勝利才能得以光復」。

龍明彪表示，當前，兩岸關係和平發展遭遇阻礙，面臨複雜嚴峻形勢。他拉高分貝抨擊，「民進黨不斷推動各種去中國化的台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，肆意打壓威脅從事兩岸交流的台灣民間團體和人士，甚至美化日本殖民統治，挾洋自重，甘當西方反華勢力圍堵遏制中國的幫兇」。

龍明彪稱，無論台海局勢如何變化，陸方寄希望於台灣人民的方針不會改變，為台灣同胞謀福祉的努力不會放棄，積極深化兩岸交流合作、促進融合發展的政策不會動搖，推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程的決心堅定不移。

抗日戰爭抗戰民進黨國台辦

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