影／因反送中起爭執？港中年男砍3人逃逸 現已落網

2019-08-20 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



香港將軍澳地區的「連儂隧道」20日凌晨發生持刀砍人事件，一名中年男子持刀斬傷3名男女，其中1人情況危急。警方目前已逮捕一名50歲男子，並強調會秉持公正調查。

港媒報導，「連儂隧道」近期成為民眾張貼打氣字句及訴求紙條，力挺反送中的熱門地點。20日凌晨一名中年男子疑似因在反送中議題上意見不合，與正在打掃修補牆壁的民眾爭執，之後他突然高叫「我忍不住」，開始持刀攻擊，砍傷1名男性和2名女性，其中一位26歲黃姓前《信報》女記者，背部、肩膀及頭部中刀，傷勢嚴重。

事發過程被現場目擊民眾拍下，影片可見行凶男子穿著藍色上衣黑色短褲，而無辜遭殃的女子則是尖叫連連，其中一人最後朝攝影的民眾跑來，黑色上衣隱約可見刀傷和血跡。

拍攝到整件事的陳姓女子，在兇嫌犯案逃跑後一路尾隨到嘉明閣，後來跟丟，才尋求路人和保安的協助並報警。消息傳出後，大批將軍澳街坊民眾自主展開搜查，且在嘉明閣21樓垃圾桶，找到疑似男子行凶時所穿的衣物，並包圍嘉明閣，避免兇嫌逃跑，警方隨後抵達現場調查。

除了在事發現場查獲一把西瓜刀，警方進一步調查還發現，男子在嘉明閣21樓換成紅色上衣後離開，隨後在附近垃圾桶發現另一把染血的菜刀。目前全案已經交由重案組調查。