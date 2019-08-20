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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

陳明通拜會翁章梁 強調不反對兩岸城市文化與經貿交流

2019-08-20 18:14聯合報 記者魯永明╱即時報導

總統立委大選將近，大陸暫停自由行來台，縮減陸客團，兩岸關係緊張；陸委會主委陳明通中午率主管到嘉義縣政府，拜會縣長翁章梁，聽取對兩岸交流事務意見，陳明通說，經貿議題有機會創造雙贏局面，中央不反對城市交流，相反的，城市交流是中央政策，各界可以考慮從文化、經濟等各方面規劃兩岸城市交流。

陳明通與翁章梁，就農產品輸銷大陸、台商回流投資、觀光推廣等議題，交換意見；陳明通說，在翁縣長努力下，營造優質投資環境，陸委會支持地方政府拚經濟，期待中央與地方政府通力合作，才能在促進經濟發展的同時，共同維護國家主權，確保全體國民最大利益。

翁章梁說，縣府專注城市未來發展，全力拚經濟，讓縣民過得更好，也向回流台商招手投資嘉縣，縣府將以單一窗口給予最大協助，國際政經局勢劇烈變化，美中貿易戰開打，許多台商表達返台投資，卻面臨缺地困境。

因此，中央與地方應把握契機，建立完善台商回流機制，嘉縣擁有豐富的土地資源，包括未來馬稠後工業區二期344公頃，90公頃開發成長照相關產業進駐，水上鄉南靖農場130公頃及中埔鄉公館農場75公頃。

翁章梁表示，縣府經常到大陸拓展通路，協助農民促銷農漁產品，希望能在對等情況，進行民間經貿交流，不要被矮化。陳明通說，兩岸交流及台商回台投資有完善配套作為，促進交流與經濟發展同時，避免可能的風險，確保國家安全與台灣整體利益，對縣府關切議題，將提供必要協助。

嘉義縣長翁章梁(右)致贈陸委會主委陳明通(左)阿里山茶，邀請他參加下月登場的世界...
嘉義縣長翁章梁(右)致贈陸委會主委陳明通(左)阿里山茶，邀請他參加下月登場的世界搏茶會。圖／縣府提供
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陸委會主委陳明通(左)中午率主管到嘉義縣政府，拜會縣長翁章梁(右)，聽取對兩岸交...
陸委會主委陳明通(左)中午率主管到嘉義縣政府，拜會縣長翁章梁(右)，聽取對兩岸交流事務意見。圖／縣府提供
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