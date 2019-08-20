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陸官媒總編：美向台出售多少武器 中國就少買多少美國農產品

2019-08-20 16:35世界日報 中國新聞組／北京20日電

美國總統川普證實已批准軍售台灣F-16戰機，全案將待國會通過。圖為改良後F-16...
美國總統川普證實已批准軍售台灣F-16戰機，全案將待國會通過。圖為改良後F-16V。聯合報資料照片
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美國總統川普批准出售F-16戰機給台灣，中國19日從外交部到官媒一片強勢回應。外交部發言人耿爽表示，中方堅決反對此軍售案，並將「採取必要的措施」。官媒環球時報總編輯胡錫進撰文表示，中方應將美國對台軍售與中國購買美國農產品直接掛鉤，「美國向台灣出售多少武器，中國就少買多少美國農產品」。

耿爽表示，中方多次強調，美國向台灣出售武器，嚴重干涉中國內政，敦促美方立即取消該項軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則一切後果須由美方承擔。國台辦發言人馬曉光也回應表示，美方應立即停止向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

胡錫進在環球時報撰文表示，解放軍有能力在很短時間裡解除台軍的武裝，美國對台軍售改變不了這一基本現實。然而，美國對台軍售成為加強美台政治關係的最大紐帶，台灣購買美國武器形同交「保護費」，是台獨勢力展現台灣即使搞極端行動也有美國撐腰、以此愚弄台灣社會的主要手段之一。

胡錫進認為，中國大陸可在兩個方向上採取行動。一是加強對台軍事壓力，必要的時候，中國可以摧毀台灣從外國購買的全部軍事裝備，也可以將解放軍宣示國家主權的範圍擴大到今天台灣軍隊活動的區域。

在美國方向，中國應堅決把美國賣F-16V的這筆錢從它對華貿易中扣除出來。中美經貿談判的曲折告訴我們，美國是沒有底線的，與它繞不開的鬥爭越往後拖，越可能意味著我方增加損失。中方將美國對台軍售與中國購買美國農產品直接掛鉤，並且堅持推行幾年，就會形成美國農民與軍火商的對抗。用不了太久，美國國內就會形成反對對台軍售的力量。

軍售F-16解放軍

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