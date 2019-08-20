上網用衛星 陸中星18號升空後反應異常

2019-08-20 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸周一（19日）晚10時許，在西昌衛星發射中心成功用長征三號乙運載火箭，將中星18號衛星發射升空。這枚用作衛星上網的高通量通訊衛星，發射後工作異常，目前仍未排除故障。中共也未宣布失敗。

據中共官方新華社最新消息，火箭發射後星箭分離正常，但衛星工作異常，現正展開故障排查，暫未知說明具體情況。

中星18號衛星是一顆高通量通訊衛星，將定點在東經115.5°地球同步軌道上。中星18號衛星投入運營後，將在語音、數據、圖像和影像處理或傳送等多媒體應用，以及高數據速率的互聯網應用等領域發揮重要作用。

官方資料顯示，中星18號衛星具有30個Ku頻段、9個Ka頻段、2個KaBSS頻段，並採用中國自主研發的東方紅四號增強型衛星平台，其是充分繼承前型號的成熟技術和東方紅三號B平台的部分先進技術，實現衛星服務壽命延長、有效載荷重量和容量提升，對提升中國通訊衛星研製能力、增強國際競爭力提供更有力的支持。