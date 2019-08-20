上網用衛星 陸中星18號升空後反應異常
中國大陸周一（19日）晚10時許，在西昌衛星發射中心成功用長征三號乙運載火箭，將中星18號衛星發射升空。這枚用作衛星上網的高通量通訊衛星，發射後工作異常，目前仍未排除故障。中共也未宣布失敗。
據中共官方新華社最新消息，火箭發射後星箭分離正常，但衛星工作異常，現正展開故障排查，暫未知說明具體情況。
中星18號衛星是一顆高通量通訊衛星，將定點在東經115.5°地球同步軌道上。中星18號衛星投入運營後，將在語音、數據、圖像和影像處理或傳送等多媒體應用，以及高數據速率的互聯網應用等領域發揮重要作用。
官方資料顯示，中星18號衛星具有30個Ku頻段、9個Ka頻段、2個KaBSS頻段，並採用中國自主研發的東方紅四號增強型衛星平台，其是充分繼承前型號的成熟技術和東方紅三號B平台的部分先進技術，實現衛星服務壽命延長、有效載荷重量和容量提升，對提升中國通訊衛星研製能力、增強國際競爭力提供更有力的支持。
中星18號衛星預計未來將與同屬中國衛通運營的中國首顆高通量通訊衛星中星16號衛星，共同實現Ka頻段全國覆蓋，有效推動中國國內基於衛星通訊的互聯網應用，為全國廣大地區提供寬帶網路接入能力。
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