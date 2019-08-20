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北戴河會議結束 習近平考察嘉峪關關城

2019-08-20 15:18聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，登上城樓察看關城整體面貌，聽取河西走廊長城、關隘歷史文化情況介紹。習近平的出現，也證明中共北戴河會議已經正式結束。

嘉峪關位於甘肅省嘉峪關市向西5公里處，是明長城西端的第一重關，也是古代「絲綢之路」的交通要衝。

嘉峪關關城，位於嘉峪關最狹窄的山谷中部，地勢最高的嘉峪山上，城關兩翼的城牆橫穿沙漠戈壁。嘉峪關以地勢險要，巍峨壯觀著稱於世，被稱為「天下第一雄關」。與千里之外的「天下第一關」——山海關遙相呼應，聞名天下。

中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，登上城樓察看關城整體面貌。（騰訊微信照...
中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，登上城樓察看關城整體面貌。（騰訊微信照片）
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中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，和當地遊客握手。（騰訊微信照片）
中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，和當地遊客握手。（騰訊微信照片）
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