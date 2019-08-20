北戴河會議結束 習近平考察嘉峪關關城

2019-08-20 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共總書記習近平20日上午來到嘉峪關關城，登上城樓察看關城整體面貌，聽取河西走廊長城、關隘歷史文化情況介紹。習近平的出現，也證明中共北戴河會議已經正式結束。

嘉峪關位於甘肅省嘉峪關市向西5公里處，是明長城西端的第一重關，也是古代「絲綢之路」的交通要衝。