華為寬限期延90天 46家子公司仍被列黑名單

2019-08-20 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國對華為的禁令暫緩延長90天，允許公司繼續向美國公司購買零部件，以供應現有客戶。同時，美國又將另外46家華為子公司列入黑名單。華為則回應，反對在實體清單上增加另外46家子公司的決定。

路透報導，美國商務部宣布此次延期起始日為周四。高通、英特爾和美光等向華為供應產品的美國晶片製造商股價隨即上漲。華為聲明表示，臨時延期「並未改變華為受到不公正對待的事實。不管怎樣，此決定都不會對華為的業務產生實質性影響。」

美國政府今年5月將華為列入黑名單，指控該公司從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動。

在華為被列入黑名單後不久，美國商務部允許華為繼續購買一些美國製造的產品，此舉旨在最大限度地減少對其客戶造成的干擾，包括在網路中使用華為設備的美國鄉村電信公司，最新的延期也是為幫助這些客戶。

美國商務部長羅斯表示，將在所謂的「實體清單」增加46家華為子公司，使受限制的華為實體總數增加到100多家。這份名單包括華為在阿根廷、澳洲、俄國、中國、哥斯達黎加、法國、印度、義大利、墨西哥等多個國家的子公司。