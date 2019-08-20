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美售台F-16V戰機 陸官媒嗆：摧毀台灣所有外購軍備

2019-08-20 09:40聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國總統川普批准對台出售66架F-16V戰機，引起北京方面強烈不滿，中共外交部昨已表達抗議，並稱會依形勢發展採取必要措施。大陸官媒環球時報社評則嗆，台灣搞以武拒統是非常危險的，大陸在必要的時候，可以摧毀台灣從外國購買的全部軍事裝備。

社評指出，對美方此次對台出售進攻性戰鬥機，北京勢必做出非常強烈的反應。中美脆弱的關係必將雪上加霜，經貿談判也將受到額外衝擊。

社評認為，台灣早已不能作為大陸的軍事對手，解放軍有能力在很短時間裡解除台軍的武裝，美國對台軍售改變不了這一基本現實。

社評稱，大陸可在兩個方向上採取行動。一是加強對台軍事壓力。搞以武拒統、給美國做戰略棋子是非常危險的，在中美關係嚴重緊張的時候，這尤其危險。在必要的時候，大陸可以摧毀台灣從外國購買的全部軍事裝備，也可以將解放軍宣示國家主權的範圍擴大到今天台灣軍隊活動的區域。

社評還稱，在美國方向，中國應堅決把美國賣F-16V的這筆錢從它對華貿易中扣除出來。中方今後將美國對台軍售與中國購買美國農產品直接掛鉤。美國向台灣出售多少武器，中國就少買多少美國農產品。

社評說，如此將形成美國農民與軍火商的對抗。用不了太久，美國國內就會形成反對對台軍售的力量。「要讓台灣方面有所難受，也要讓華盛頓方面有所心疼。」

美國總統川普已批准軍售台灣F-16戰機，全案將待國會通過。圖為改良後F-16V。...
美國總統川普已批准軍售台灣F-16戰機，全案將待國會通過。圖為改良後F-16V。聯合報資料照片
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