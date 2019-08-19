北京瞭望／深圳建「先行示範區」 香港之死替代案？

2019-08-19 16:26 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



8月18日這天，香港大風大雨滿街人，北京則公布了一份文件，叫做「中共中央、國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」。這份文件，其實在7月24日北京召開的中共中央深化改革委員會第九次會議上已經通過，只不過特別放到了18日這關鍵的一天來公布。

深圳的事，從來就與香港息息相關，雖說一個百年前是漁村，一個39年前還是農村，但沒有香港就沒有深圳，深圳當年劃一個圈成經濟特區，是因為香港，今天深圳要先行成為示範新區，還是因為香港。

雖然已不是新聞，這份文件出來，香港還是挺多人留意，有人說這是一份香港之死的「替代」方案，有人說這是一份意在言外的正式「棄港」方案，說法很多。

香港替代不易 放棄也難

但替代香港不易，上海1992年開始努力，香港回歸前有上海取代香港的大討論，但到今天上海自有路走，還在努力。放棄香港也難，「破船還有三千釘」，多少的利益、多少的關係，搬不去深圳。

所以回過頭來，可以看看深圳先行和示範的來因去勢。

其實這已經是七年前的事，深圳最早是因2012年底，習近平在中共18大後出行，在深圳提改革開放不停頓、不止步，要求深圳先行先試，「比特區還特」。

二、三年過去，深圳動靜不動。2015年初，習近平再要求深圳「開動腦筋、解放思想，大膽探索、勇於創新」。這回深圳有組織班子動腦筋，在2017年5月提出要「率先建設社會主義現代化先行區」。

去年1月，中共深圳市委六屆九次全會上，將先行區寫進會議決議，其後還下發了「深圳經濟特區率先建設社會主義現代化先行區規劃綱要（2018-2035年）（討論稿）」。

2015年深圳設計出「先行」，那時鄰居香港正鬧完「佔領中環」或稱「雨傘運動」。但深圳的方案拿到北京，有兩個重要變化，一個是定位為「中國特色社會主義」，而不是「社會主義現代化」；另一個是不僅要「先行」還要「示範」。至於給誰示範，包括香港嗎？可以再看。

深圳由先行而示範，如果讀過各地的五年規劃、各種新區方案，應當不難理解這回公布文件的內容，唯有一句話既不易理解又可圈可點，那是說深圳的先行和示範，是「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」。

深圳雖要成為比特區「還特」的先行示範區，但還是「一國一制」。這「一國兩制」何解，是說香港嗎？看今天香港的大風大雨，只能斷後了。