發展悲歌！大陸6百萬宗矽肺病 患病工人難獲賠償

2019-08-19 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港電台報導，自廿世紀五十年代起，中國大陸的矽肺病個案急增，中共國務院於是將防塵工作納入國家計劃。至九十年代經濟發展，勞工保障不足，導致大陸矽肺病人進一步上升，成為全世界最多矽肺病人的國家。

根據中共官方數字，估計矽肺病個案累計約90萬宗，不過民間估計個案高達600萬。有病人批評，過去勞動關係規管寛鬆，工人無法證實受僱，難以獲得賠償治病。