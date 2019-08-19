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發展悲歌！大陸6百萬宗矽肺病 患病工人難獲賠償

2019-08-19 13:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港電台報導，自廿世紀五十年代起，中國大陸的矽肺病個案急增，中共國務院於是將防塵工作納入國家計劃。至九十年代經濟發展，勞工保障不足，導致大陸矽肺病人進一步上升，成為全世界最多矽肺病人的國家。

根據中共官方數字，估計矽肺病個案累計約90萬宗，不過民間估計個案高達600萬。有病人批評，過去勞動關係規管寛鬆，工人無法證實受僱，難以獲得賠償治病。

有志工機構指出，矽肺病潛伏期長且屬群體性，社會日後照顧的病人負擔會越來越重，建議大陸政府成立基金處理賠償。

隨著經濟發展，勞工保障不足，大陸矽肺病人進一步上升，成為全世界最多矽肺病人的國家...
隨著經濟發展，勞工保障不足，大陸矽肺病人進一步上升，成為全世界最多矽肺病人的國家。（中國日報網資料照片）
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