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黃捷母親在大陸經商 李正皓：她用卡式台胞證？

2019-08-19 11:56聯合報 記者林文義╱即時報導

時代力量高雄市議員黄捷聲援香港「反送中」行動，並募集物資支援，國民黨桃園市議員詹江村日前在臉書貼文質疑黃捷的母親在大陸經商，此事在網上引發藍綠爭論，黃捷本來冷處理，但她還是在臉書發文表達想法，強調她從來不反對和中國大陸進行經貿往來，但前提是要雙方要對等、尊重、透明，她反對的是涉及國安的敏感產業，除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動。

國民黨草協聯盟發起人李正皓針對黃捷說法提出質疑，他請教黃捷，她的母親到對岸經商時，是否使用「卡式台胞證」？若是，按照時代力量針對「卡式台胞證」的評論，是完全不符合對等、尊重、透明的原則。

李正皓說，時代力量曾經於2015年9月22日發布「卡式台胞證上路，馬政府自動降格！」新聞稿。新聞稿內容提及：「中國公安部單方面宣布正式啟用卡式台胞證未來不再發行紙本台胞證。表面上看似簡化入境程序，實際上，中國正在以此方式將台灣港澳化完全不在乎台灣人民的觀感

習近平政權近年來將該國國民身份證件全面晶片化，搭配實名制購票等規則，在在都意欲更嚴密、全面監控所有人在中國境內移動的痕跡，這不僅是國安危機，更是中國的中國共產黨政權和台灣的中國國民黨政府聯手合演的完美監控，讓台灣人民的一舉一動，都掌握在中國習近平政權的手中。」

顯然，時代力量認為對岸單方面宣布（不尊重）使用卡式台胞證，是降格台灣，讓台灣港澳化（不對等），且監控台灣人（不透明）的行爲。

請問黃捷妳這樣是在護航妳家人，還是打臉時代力量呢？李正皓同時標註這不是落井下石、妳用什麼標準要求別人、別人就會用相同標準檢驗妳，表達他對此事的態度。　

國民黨草協聯盟發起人李正皓。本報資料照片
國民黨草協聯盟發起人李正皓。本報資料照片
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卡式台胞證時代力量黃捷
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