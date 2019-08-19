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外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

美學者楊力宇過世 1983年鄧小平與其會面首提一國兩制

2019-08-19 11:41聯合報 記者羅印冲╱即時報導

消息指出，美國西東大學教授楊力宇8月17日因病過世。楊力宇與兩岸關係發展有歷史淵源，1983年6月26日，中共領導人鄧小平會見楊力宇後，全面闡述一國兩制設想，首度提出了實現台灣和大陸和平統一的六條主張，即鄧六條。

1983年6月26日，時任中國共產黨中央顧問委員會主任的鄧小平，會見楊力宇後提出鄧六條。此次談話的要點收錄在鄧小平文選第三卷，題為「中國大陸和台灣和平統一的設想」。其方針思想大致與一國兩制構想相同。

6月26日的會談中，陪同鄧小平的還有中共中央政治局委員、中央軍委副主席兼秘書長楊尚昆（負責對台工作），中共中央書記處書記、中央宣傳部部長鄧力群，中央對台工作領導小組副組長汪鋒，中國社會科學院院長馬洪等人。

鄧六條重點如下：

一，台灣問題的核心是祖國統一。和平統一已成為國共兩黨的共同語言，但不是我吃掉你，也不是你吃掉我。

二，要實現統一，就要有一個適當的方式，建議舉行兩黨平等會談，實行第三次合作，而不提中央和地方談判。雙方達成協議後，可以正式宣布，但不允許外國插手，那只能意味著中國還未獨立，後患無窮。

三，不贊成完全自治的提法，完全自治就是兩個中國。自治應有一定的限度，條件是不能損害統一的國家利益。

四，三民主義統一中國是不現實的。

五，堅持一個中國，制度可以不同，但在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國。

六，統一後，台灣特別行政區可以有自己的獨立性，可以實行與大陸不同的制度，可以有其他省市自治區所沒有而為自己所獨有的某些權力。

美國西東大學教授楊力宇8月17日因病過世。讀者提供
美國西東大學教授楊力宇8月17日因病過世。讀者提供
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鄧小平中共一國兩制
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