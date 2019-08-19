影／香港「反送中」王丹：習近平幫蔡英文助選

2019-08-19 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



聲援香港「反送中」的華府民眾18日聚集在白宮前集會，與會的中國大陸民運人士王丹受訪表示，美國總統川普對香港局勢的態度，令他非常失望，但國會非常關心香港，若中共對香港動武，相信美方會祭出經濟制裁。

王丹並說，他覺得香港事件，等於中國大陸國家主席習近平在幫台灣總統蔡英文助選，香港發生的事情會讓台灣人擔心，若香港真的淪陷，台灣安全將受威脅，促使台灣人更關心中國大陸發生的事情。

民眾在臉書發起18日下午在白宮前拉法葉廣場舉行華盛頓特區「英美港盟，主權在民」集會，呼籲守護香港自由，堅守五大訴求。活動聚集許多團體與個人，各自準備海報與標語，吶喊「香港加油」、「自由萬歲」等口號，王丹與維權律師陳光誠也參加，約上百人參與，其中逾20人來自台灣。

其中一個團體的代表Joseph Wu致詞表示，今天舉辦活動是為支持港人勇敢抗議，更重要的是讓所有人更了解香港的自治遭侵蝕，這不僅影響香港，也影響美國。

王丹受訪指出，如果香港「反送中」示威人士提出的五項訴求，中央政府一項都不答應，香港人是不會停止的，所以香港局勢能否緩和，完全取決北京政府和港府。

至於美國政府態度，王丹直說，川普個人的態度令他非常失望，但美國總統不能代表整個美國，美國國會非常關心香港局勢；王丹表示，中共若出兵香港，相信美國國會將通過經濟制裁。